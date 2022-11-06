同居男友討厭貓咪　毛孩緊張抑鬱致脫毛　台女難決擇：誰更重要？

貓咪容易對新事物感到緊張，作為主人應要好好照顧。台灣1名女子近日就發文分享，指她與男友自今年5月起同居，但家中的貓咪卻有抑鬱迹象，甚至脫毛。樓主發現原來貓咪很害怕其男友，而男友也不喜歡牠們，結果兩人為了貓咪開始了分房睡的同居生活，令她非常糾結：「男友重要還是貓重要？」



有台女發文指，近日才發現同居男友討厭貓咪，家中的貓亦因為男友的遷入而疑似抑鬱。（《今生是第一次》劇照）

該名女子在Dcard討論區發文，表示男友自今年5月起搬入她家中，起初貓咪沒有太大反應，但一個月後，她便發現貓咪疑似抑鬱，不但整天窩在貓屋內，又不再與她一起睡覺，其中一隻貓咪更有脫毛現象，需到獸醫診所打針治療。樓主後來發現，貓咪原來很害怕她的男友，故無法放鬆自在地在家中生活，當男友某天早上回老家後，貓咪們便立即跑到房間內撒嬌，與她在同一被窩裏睡覺，還會在棉被上「踏踏」。

直至上月，樓主指其姊姊有意養貓，她便幫忙找待人領養的貓咪，過程中發現男友態度冷淡，追問之下才得知對方根本不喜歡貓咪，對方甚至表示「跟妳同居之後，發現貓咪會跑酷亂叫，就不喜歡了」。樓主又指，貓咪已在家生活了4年，至於與男友由曖昧至交往，則大約7個月，即使現在與男友需要分房睡覺，但她絕不考慮把貓咪送養，惟不知該如何與男友繼續相處。

台女在文中分享對話截圖，顯示她與男友分房睡覺，惟她其後再留言更新近況，指男友已搬離家中。（《今生是第一次》劇照）

不少網民表示理解樓主的困擾，但認為照顧貓咪是更大的責任，建議樓主繼續與男友溝通，「男友會分會劈腿，貓很難搞，但貓不會背叛妳，除了尿在妳床上的時候」、「照顧貓咪是一種責任，男女交往則是互相尊重，我覺得沒有誰比誰重要，建議可以多跟男友溝通」。樓主其後留言補充，稱最後還是決定讓男友搬離家中，「但我想分開住以後，大概我們也就不再有什麼機會碰面了吧！反正就，嗯，最後我選了貓」。