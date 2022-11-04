打風就知出前一丁邊隻味最好食　網民影超市貨架：雞蓉味最正！

正所謂「水退了就知道誰沒穿褲子」，打風時就會知道哪些食物最受歡迎！早前尼格風球襲港，討論區上有網民掀起相關話題，指只要趁打風的時候看看超市貨架，就會知道哪一款口味的出前一丁最不受歡迎，更指出雞蓉味最好吃，結果引來網民激辯！



有網民上傳了出前一丁在超級市場貨架的相片，唯獨咖喱味賣剩了很多，而雞蓉味卻全部售罄。（連登討論區圖片）

該網民在連登討論區以「每次一到打風 就知邊款出前一丁最難食」為題發文，並上傳了一張出前一丁在超級市場貨架的相片，圖片可見咖喱味賣剩最多，而雞蓉味卻全部售罄，以此證明雞蓉味出前一丁是最好吃。

有部分網民對樓主的意見表示認同，「公仔麵雞蓉先係世一」、「雞蓉世一，但唔可以一次過食2個麵，會冇咁好食」、「雞蓉、原味同埋九洲豬骨都好食」、「其實雞蓉加半生熟雞蛋都唔錯」。

但有部分網民卻不太同意樓主說的話，「咖哩味好食喎」、「黐線，個咖喱麵先好食，竟然無咩人買」、「牛肉味世一」、「咖喱味好食喎，雞蓉、柚子就畀狗食」。

亦有其他網民指出港人對風球反應甚大，「一直唔明，八號風球打一陣間，搶到世界末日咁做乜」、「唔講以為打核戰」、「分分鐘打得嗰半日，唔明點解次次都掃清超市」、「搶乜，隨時未食已經落波」、「平時有煮飯嘅話，唔會咁樣打風去搶糧」。