月賺15K男去約會只帶$80　聲稱連提款卡都冇　女生傻眼一句寸到應

與心儀對象約會見面，即使是否AA制付款，帶備足夠現金都是合理的事。不過台灣有女生就遇上奇人奇事，指1名月入6萬元新台幣（下同，約15,900港元）的男生約她吃飯和看電影，沒料對方當天全身只帶了300元（約80港元），連提款卡也沒帶。台女不但自掏腰包請吃飯，最後還要載對方到車站，令她非常無奈，忍不住一句揶揄：「我只要跟別人出門，我最少一定帶1000（約266港元）以上。」



（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該台女在facebook群組「爆怨公社」分享近日1次約會經驗，指1名對象約她吃飯和看電影，男方當天坐巴士來赴約，見面時透露只帶了300元現金，「我還怕他不夠錢回去」。對方則表示可以先去提款，沒料到便利店後卻稱「換了包包，卡片（提款卡）也沒帶」，令樓主當場傻眼，「好喔！都那麼剛好！」。

台女為展現大方的態度，決定豪請男方吃飯，但對方整餐飯不斷解釋他不是小器，「只是真的忘記帶、沒帶那麼多」，讓她更感厭煩。（FB「爆怨公社」圖片）

台女為展現大方的態度，決定豪請男方吃飯，但對方整餐飯不斷解釋自己不是小器，「只是真的忘記帶、沒帶那麼多」，讓她更感厭煩，不禁一句揶揄「我只要跟別人出門，我最少一定帶1000以上」，又直呼「不要唸了」，只希望快快結束這場約會。她其後更直接載對方到車站，「現在的男生到底都怎樣啦？之前說他賣衣服一個月賺6萬，後面好像什麼虧錢，然後出來約會只帶300，笑死欸」。

帖文引起網上熱議，有網民稱如果知道自己只有300元，就會馬上回家，「跟人出去，還讓女生付，這麼丟臉」、「出門沒幹嘛也會帶個2000 ，還有一張信用卡、提款卡，今天出門光是車資就要100了」，又指「沒帶就算了，一直解釋才煩」。有網民就認為男生很有可能是故意「蹭飲蹭食」，「電影票一張都300左右了不是嗎？明顯騙吃騙喝差騙炮而已」、「遇過類似狀況，騙說忘記帶到錢包，其實有帶」。