分手仍同居　女生准前度帶出軌對象回家　閨密傻眼：全屋得一張床

情侶分手後仍繼續住在一起，真的好嗎？近日就有女網民發帖，指其女性友人與男朋友同居數年，卻因男友出軌致分手。由於租約問題朋友不能搬回自己家，前男友亦不肯搬走，所以2人即使分手後仍然一起住，男方有時更會帶出軌對象回家，樓主不明朋友為什麼能接受，「佢哋屋企得一張床」。事件引起網民討論，有人認為不能接受，覺得眼冤；亦有人認為女生或有自己想法，只是樓主不清楚。



有女生發文指其朋友與男朋友同居數年，因男方出軌而致分手。（《我們不能是朋友》劇照）

該名女網民在香港討論區以「大家接唔接受到分手後仲一齊住？」為題發帖，指其朋友與男朋友同居數年，最近卻因男友出軌而導致分手。但基於租約問題，朋友不能搬回自己家，而前男友亦不肯搬走，所以即使分手後仍住在一起，最讓人不解的是男方偶爾會帶出軌對象回家。

樓主稱曾去過朋友的家，「佢哋屋企得一張床」，現在不但要看着前男友和另一個女生一起，還要跟前男友一起住，不明朋友為什麼會接受到，更揚言要是自己一定趕走他們，繼而發文詢問知到底是朋友太大方，還是自己接受程度太低？

由於租約問題，樓主指朋友不能搬回自己家，前男友亦不肯搬走，所以即使分手後仍然一起住，前男友偶爾更會帶同出軌對象回家。（《夫妻的世界》劇照）

有網民分析分手後仍一起住雖然會眼冤，但亦可能因為經濟條件而無可奈何，「見前男友同新女友仲眼冤！觸景傷情，點可以容忍到？」、「我見過人離婚有仔女都一齊住，一個字──窮！」、「所以唔好隨便搬出去住」、「邊個俾租金，邊個話事」、「你朋友真係攞嚟賤」、「血案就係咁發生」。

有人則認為女生應該是有自己想法，加上現在的人思想比較開放，不算什麼問題，「可能佢想睇下小三有咩床上絕技可以令個男人出軌？學下嘢第日一定有用」、「同過居，有咩未見過，雙方都無蝕底」、「閒來無事打下友誼波，識玩」。