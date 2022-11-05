豉油生菇？未過期生抽驚見白色異物　淘大親解原因　開封後要咁做

豉油生菇是否正常？網上流傳1張照片，只見1支淘大品牌的樽裝生抽內，發現有灰白色如菇類的異物，上載者不禁問「有冇人知係咩嚟」。淘大食品公司主動留言解答，指如豉油開封後存放不當，遇上炎熱或潮濕的天氣，有機會產生輕微變化。



從照片可見，豉油樽內出現很多狀似菇類的異物浮面。（FB「大埔TAI PO」圖片）

有網民日前在facebook群組「大埔TAI PO」上載照片，顯示1樽屬於淘大品牌的「特級鮮味生抽」內，出現很多狀似菇類的異物浮面，但樽身顯示的「此日期前最佳」為2025年6月5日，即仍未過期，令他感到疑惑，「有冇人知係咩嚟？喺枝生抽入面！」。

照片引起網上熱議，有網民指內藏異物更似貝殼類，「搖下佢有冇聲」，笑言「呢枝擺明係彩蛋」，亦有人認真問「你係咪冇放雪櫃啊？」，指豉油樽身已寫明開封後要冷藏，「豉油會發酵㗎喺室溫」。

淘大食品公司則主動留言解答情況，指由於淘大豉油不加防腐劑，如豉油開封後存放不當，遇上炎熱或潮濕的天氣，有機會產生輕微變化，因此建議開封後抺乾淨樽口並放入雪櫃0至4度儲存，減低產品受温度變化影響。

另一品牌李錦記亦在官網指出存放豉油的注意事項，指由於李錦記豉油全屬天然發酵，開封後特別容易惹來蒼蠅，甚至會於豉油中產卵，故開封後便要放進雪櫃。李錦記全線豉油都不加防腐劑, 所以即使廚房收拾得整齊乾淨，沒有蚊蟲，空氣中的細菌容易與豉油產生化學作用，導致豉油發霉。

官網又指出，開封使用李錦記豉油後，必須做足以下3個步驟，避免豉油發霉，包括：蓋緊樽蓋、徹底清潔豉油瓶身，特別是樽蓋位置，確保沒有殘留任何豉油漬，以及放進雪櫃冷藏存放。