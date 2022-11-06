極屈辱！殘障女被迫爬出機艙　職員要求付費借輪椅　廉航咁解釋

飛機上借用輪椅要收錢？澳洲1名殘障女子日前在網上大呻，自己乘坐當地廉航捷星航空並往曼谷，下機想使用飛機的通道輪椅（aisle wheelchair）時，被告知要收費，她被迫在眾目睽睽下爬落機，過程極其屈辱，影片引來轟動。捷星航空解釋，女乘客和機組人員出現溝通障礙，因誤會才令通道輪椅未能及時送達，並未要求額外收費，會向乘客退款及賠償。不過，事主坦言不會再坐捷星。



澳洲殘障女子柯蒂斯被迫爬落機，她說自己大約爬了4米離開機艙。（7News新聞截圖）

澳洲昆士蘭女子柯蒂斯（Natalie Curtis）是殘疾人士，平日要靠輪椅出入，早前和友人乘坐澳洲廉航捷星（Jetstar），由湯斯維爾（Townsville）飛往曼谷，中途在新加坡轉機。她在新加坡登機時用通道輪椅（aisle wheelchair）去到座位，過程順利，但抵達後捷星人員竟拒絕讓她免費使用通道輪椅，她要爬落機。事後她在網上發文大呻，事件引起爭議。

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柯蒂斯接受澳媒訪問，稱下機時職員突然要求她付費才可使用通道輪椅，她從未聽聞用通道輪椅要錢，當場拒絕，最後當眾爬了約4米的距離，感到非常屈辱。不過她承認，她和職員可能有溝通問題，職員行過去要求她們付款，她不太理解，故說了聲「不」，她不會為了落機而另外付錢。職員聽到後呆了一會，她剩下的唯一選擇，只有自己爬落機。

同行朋友埃爾福德（Natasha Elford ）原本想抱她下機，但因為膝蓋受傷無法幫忙，拍下了事發畫面。埃爾福德指機組人員明顯試圖將柯蒂斯抬起及抱下機，但萬一他們將柯蒂斯摔落地，情況會糟糕10倍。

澳媒消息指，該班機抵達曼谷時，捷星機組人員被通知至少有40分鐘無法使用通道轎椅。柯蒂斯的輪椅其實也在機上，但因為太大部，無法在飛機通道上使用。

由於普通輪椅難以進行機艙航道，航空公司一般會提供通道輪椅。（維基圖片）

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捷星航空發聲明，稱公司致力為客戶提供舒適飛行服務，包括所有有特殊需要客戶，否認通道輪椅要收費及因未有付錢而被職員扣留，知悉柯蒂斯經歷，衷心地向她道歉。捷星解釋，當時是出現了溝通誤會，令通道輪椅未能趕及送達，他們正緊急調查事件，將向柯蒂斯提供退款及額外賠償。

柯蒂斯則表示，她以後都不會再坐捷星，認為整段經歷實在太尷尬，「太丟人了，我絕不希望其他人和我有同樣經歷」。

（綜合）