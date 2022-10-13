玩完！男子球場下跪求婚　亮出「巨型戒指」女友秒變臉掌摑爆粗

萬人面前求婚的確很浪漫，但如果用這枚戒指求婚，絕對是「花式自殺」！外國1名男子帶女友觀看美國職棒大聯盟（MLB）比賽，其間單膝跪地向女友求婚，女友當場感動得喜形於色，惟當男子取出巨型「糖果」戒指，女友隨即由極喜變極怒，當眾怒賞他一巴掌，又罵髒話兼潑酒。事件引來網民熱議，不少網民批評男子把婚姻當笑話，「危險的笑話會產生危險的後果」、「不合適的搞笑場所」；也有網民指出婚姻應「無論貧窮富有」，認為女友的反應過分。



外國1名男子向女友求婚，女友亦感動得喜形於色，惟當男子取出巨型「糖果」戒指，女友隨即由極喜變極怒，賞男子一巴掌。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發上周日（10月2日）。從抖音（TikTok）瘋傳的影片見到，當時球場上坐滿一排排觀眾，男子突然轉身抓住女友的手及腰說「我愛妳（I love you）」並親吻後，單膝下跪取出飾物盒，引來現場歡呼尖叫，女友雖然捂住嘴巴仍難掩狂喜表情，望着男友等待對方取出戒指。

不過下一秒女友心情就從「天堂」掉落「地獄」，男友取出的竟是巨型「糖果」戒指，怒極的她一巴掌狠狠打落男友臉部及爆粗狂罵，再把手上的酒潑到男友身上後離場。男友則呆立原地不如何是好，面對成千上萬觀眾目光，相當尷尬。

女友變臉一刻逐格睇▼▼▼

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影片引來熱議，有網民指出男子牛仔褲左邊口袋有凸起物，估計「糖果」戒指只是開玩笑，真正的戒指其實放在口袋裏，但有不少網民認為即使開玩笑也應注意場合，「他也會把整個婚姻當作笑話」、「危險的笑話會產生危險的後果」、「他想開玩笑。這就是他應得的、「在成千上萬的人面前開玩笑，是多麼不合適的時刻」。

有網民指出男子牛仔褲左邊口袋有凸起物，估計「糖果」戒指只是開玩笑，真正的戒指其實放在口袋裏。（影片截圖）

另有網民指出，婚姻應「無論貧窮富有」，認為女友反應過分，「她不值得男人的愛，如此咄咄逼人」、「躲過一劫了！兄弟，你會找到一個欣賞你的人」。