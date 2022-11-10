30歲新同事轉行由零起步　港男狠批「垃圾」　遭網民鬧爆：井底蛙

轉行並非易事，有港男日前發文，表示公司來了新員工，對方已經30多歲，卻是剛轉行的超級新人。港男嘲笑對方「一把年紀」才從零起步，狠批對方是「垃圾」，更直言與同事們會把厭惡的工作都推給對方做。而樓主的行為及態度遭到網民一致劣評，大部分人都認為樓主才是應該自我檢討的人。



樓主在討論區發文指公司1個30多歲的新同事此前從未從事相關行業，於是狠批對方是「垃圾」，又嘲笑對方「3x 歲仲轉行入嚟做新仔」。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

該名港男在香港討論區以「30歲或者以上轉行嘅人真係垃圾嚟」為題發文，稱其公司早前聘請了1個30多歲的新同事，由於對方此前從未從事相關行業，因此樓主狠嘲對方「3x 歲仲轉行入嚟做新仔」。他又認為30歲已是「大年紀」，現在才轉行由零開始、做低層，狠批「人唔笑狗都吠」。他又表示現時與其他同事「推晒啲豬頭骨畀佢做」，每日視乎心情會取笑或者責備對方，更直言「勁好玩」。

有人認為樓主的新同事可能是時勢艱辛，不得已才轉工，讚對方能屈能伸。（《IT狗》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主的新同事可能是時勢艱辛，不得已才轉工，不同意樓主的看法，反讚對方能屈能伸，「咁重新開始的人怎會可恥？」、「有頭髮邊個想做癩痢，畀次機會人畀次機會自己」、「玩下不同類型工作，有咩問題」。

有不少人對樓主的態度表示反感，批評他進行職場霸凌、思想幼稚，「成熟啲啦，井底之蛙」、「馬死落地行，見到樓主啲咁嘅思維真可悲」、「身份可以有分別，人格唔應該有貴賤之分，你呢番說話講出來人哋笑嘅只係你」、「恰人仲唱通街」，而現時該帖文已被刪去。