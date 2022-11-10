賣樓慘劇│借錢1000萬高追買樓　今賣樓倒蝕400萬痛哭　後續超心酸

【樓價／賣樓／下流上車族】受疫情、移民潮及加息等外圍經濟環境等因素影響，本港樓價有下跌迹象，不少樓盤都「割價」超過兩成，但原來未是最差？有網民於討論區發文表示，其朋友去年「高追買樓」，但今年賣樓價格慘跌400萬，更崩潰在他面前痛哭，現時到高級餐廳吃日本料理食定食也「狼吞虎嚥」，令人心酸。

樓主朋友經歷恍如劇集《下流上車族》現實版，引來網民熱議，有人同情樓主朋友遭遇，「真係下流上車族，不過係眼淚」，但也有不少網民質疑事件真偽，「可否透露下邊個屋苑跌咗400萬？」、「似假wo...又未夠3年鬆綁，而且又要住嘅話無啦啦賣咩…」。



（資料圖片）

該網民於香港討論區以「我上年高追買樓嘅朋友喺我面前大哭一場，令人心酸」為題發文，指其朋友於2021年高追買樓，「借八成買1000萬樓，欠銀行800萬」，結果現在賣樓樓價跌至600多萬元，即勁蝕約400萬元，「無咗200幾萬首期，仲要貼多200萬先賣到樓…」，而其朋友崩潰在他面前大哭，悲嘆「無啦，咁就一世」。

樓主又說，近日再請朋友到一間高級日本料理吃定食，目睹朋友狼吞虎嚥地吃定食的模樣，「令人心酸」。

（示意圖，非當事人／資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人同情樓主朋友遭遇，認為猶如劇集《下流上車族》現實版，「真係下流上車族，不過係眼淚…」、「無得計，有需要嘅，無分時候買」、「真係一殼眼淚」。但也有不少網民質疑事件真偽，「可否透露下邊個屋苑跌咗400萬？我嚟緊去睇睇樓」、「似假wo……又未夠3年鬆綁，而且又要住嘅話，無啦啦賣咩…？」、「你作大的不如話跌80%！重作！」。

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根據中原地產數據顯示，本港逾九成主要屋苑成交價均按年下跌，十大藍籌屋苑亦無一倖免，當中跌得最多是沙田第一城，10月最後一周實用成交呎價按年大跌21.8%；只有少數屋苑成交價錄按年升幅，而且多數位於港島區。