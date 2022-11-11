爆笑MMA瘋傳！2赤膊大叔拳來腳往　竟全程揸流灘　網民笑：內傷了

【街頭MMA】一言不合就打架，但這2名大叔的「MMA（綜合格鬥）」也太好笑了吧！馬來西亞近日網上瘋傳2名華裔赤膊大叔「MMA」影片，見到2人不停擺出揮拳或踹腳動作，彷彿是「太極拳」對上「無影腳」般，然而2人卻全程「揸流灘」，只是擺款沒有真正觸碰到對方。網民看過影片都爆笑，「已經被那股氣震到內傷了！」、「退休的生活，找點樂趣」、「點到為止，好事來的」。



網上近日瘋傳2名赤膊大叔「MMA」影片。（網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，影片中數名男女疑因水溝堵塞問題爭執，均說自己無辜，並指控對方才是堵塞水溝元兇，「不是我們做（堵塞水溝）的，我們沒有做」，旁邊則有小孩在看家人與鄰居吵架。

其間2名華裔赤膊大叔言談不歡，出言出言挑釁對方打架，1人擺出揮拳動作，另1人則1踢腳動作「還擊」。雙方「你進我退，你退我進」來來回回，看似形勢相當緊湊，氣氛緊張，但其實雙方均只是裝腔作勢，完全沒有觸碰到對方。

赤膊大叔MMA過程逐格睇▼▼▼

2名赤膊大叔言談不歡，出言出言挑釁對方打架，1人擺出揮拳動作，另1人則1踢腳動作「還擊」。（網上圖片）

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影片未有提及事發時間和地點。網民看後紛紛笑爆，「笑死人」、「已經被那股氣，震到內傷了！」、「不如一起打badminton（羽毛球） la」。但也有網民認為2名大叔做法明智，免傷和氣，「點到為止，好事來的」、「想到後果不好弄，冷靜下來」、「打輸進醫院，打贏進法院，兩個都還有一點理智不敢開球」。