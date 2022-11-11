男童Playroom內小便　父有手尾「尿袋」攝背囊　目擊者欲公審惹議

孩子人有三急靠尿袋？有家長日前發文，稱在荷里活廣場1個Playroom內有對父母不停「嗱」字開頭，指導年約5歲的男童玩瀡滑梯，「突然近距離聽到水聲」，發現男童疑在場內小便，家長更將「尿袋」有手尾地對折好放入背囊水樽位，希望該對父母看到帖文，「認真諗下個小朋友識瀡滑梯重要，定係識喺適當地方去廁所重要」。

不少網民反批評該名目擊事件的家長用不着發文公審，認為男童的確可能玩到急尿都不作聲，但父母已經很盡責，「佢哋有盡力處理已經好好」；惟網民亦同意應該讓孩子養成適時去廁所的習慣。



樓主稱男童媽媽不停指導他玩瀡滑梯，卻不教好他適時上廁所。（示意圖／Getty Images）

樓主投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指在周五放學時間帶了2名孩子去荷里活廣場冒險樂園的Playroom（遊戲室）「放電」，裏面空間不大，只有500呎左右，形容是「一眼望晒」，而場內1名年約5歲的男童和其媽媽引起樓主注意。

該名媽媽像貼身膏藥一樣，每次男童由滑梯瀡下去，她都會高聲「嗱」字開頭，說「嗱，你隻手要乜乜物物…」、「嗱，你要小心…」、「嗱，你隻腳要乜乜物物」。遊玩環節頭15分聲已經「嗱」了其兒子逾20次，揶揄「既然講得廿次，就知個仔無聽佢講口嘢啦」。

至遊玩環節完結前10分鐘，樓主坐着玩手機，「突然近距離聽到水聲」，接着聽到男童媽媽說：「嗱，你急就要同媽媽講…成日都係咁。」相信是在場內就地小解，之後就叫爸爸拿着1個密封好、類似手機的防水袋的「真尿袋」走開。

樓主稱男童媽媽不停指導他玩瀡滑梯，卻不教好他適時上廁所。（示意圖／Getty Images）

樓主見到女兒的BB車「就喺嗰位爸爸高舉袋尿隻手下面」，他馬上衝去想拉開BB車的同時，驚見該爸爸「好有手尾咁將袋尿，攝落背囊放水樽嘅位置，我嗰下的確嘆為觀止，甚至想拍手」。他希望該媽媽如果看到帖文，「認真諗下個小朋友識瀡滑梯重要，定係識喺適當地方去廁所重要」。

不過帖文引來反彈，有家長批評事件用不着發文公審，「仲要咁得閒寫咁大篇嘢講個5歲小朋友急得滯痾落尿袋，又唔係痾喺你個口你隻腳」，而且該家長亦很有手尾，「我覺得幾好榜樣，唔通你想嗰啲小朋友喺個滑梯嗰度瀨咗，然後唔出聲就走？」、「至少唔算無考牌啊」。

有家長大呻男生小時候「真係唔急唔出聲，好激氣」，平日都有買即棄的尿袋「救命用」，會盡量到無人位置使用，「從來冇畀人鬧，多謝各位香港人體諒」。

有網民指看對話該男童不是第一次，父母有責任教他適時去洗手間，「好奇怪個個都話小朋友急唔會出聲，所以無辦法要用袋應急」、「5歲喎，唔識去屙尿…」。有家長的做法是每隔1小時經過廁所就帶小孩去，「重點係成日喺公眾地方痾，好似比個小朋友一種意識，畀陌生人睇到裸露都無問題咁，所以非必要我就唔會咁做」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）