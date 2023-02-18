職場無友誼？驚揭遭要好同事講壞話　連登仔：同事唔可以做朋友？

職場無友誼？早前有打工仔在連登討論區大呻，指有數個原以為關係不錯的同事，原來在背後說自己壞話，慨嘆自己在表達方面和人緣都欠佳，更不獲老闆歡心。由於看見常說是非的人做到風生水起，不禁質疑自己是否注定無運行？「同事都係唔可以做朋友？社會係咪無個好人？」，遂發問請教網民如何能調整心態，「都係想返工開心啲」。惟許多網民直言同事一向不能當朋友，甚至最好盡量避免有太多交流。



有打工仔指發現有數個原以為關係不錯的同事，原來一直在背後說自己壞話，慨嘆同事是否都不可當朋友？（《自體發光辦公室》劇照）

該名打工仔在連登討論區以「公司真係好多是非，點解唔可以簡簡單單」為題發帖，指有數個關係比較好的同事，卻發現他們原來一直在背後說自己壞話，他稱雖然在表達方面和人緣都不是很好，亦不得老闆歡心，但「自問都唔會陷害人，搞是搞非，但真係唔夠佢地鬥」。樓主不禁問是否自己太認真，抑或同事不可以做朋友，如何能調整心態令上班能開心些。

網民紛紛勸勉樓主看開點，跟同事不要有太多交流，亦不要太快與人交心，「做人愈假愈好，尤其係香港」、「唔好深交，分清楚同事始終都係同事」、「返工唔一定要識到朋友，做唔到朋友咪做同事」、「準時返工準時收工，唔好太多交流」、「睇定啲先知邊個真心」、「預左俾人講你會舒服啲」、「唔講是非時間好難過」。

網民紛紛勸勉樓主看開點，跟同事不要有太多交流，亦不要太快與人交心。（《華麗上班族》劇照）

亦有人指大家都是打工仔，不明白為何要互相傷害，如果不能接受這樣的工作環境不如轉工，「其實都係睇老細，如果唔受刷鞋果類會小好多是非」、「環境啫，會換到好的」、「成班都係基層，都唔知鬥乜」。