驚蟄5習俗+6禁忌你要知！3個星座是非精纏身　最啱打小人趕走瘟神

二十四節氣之一的「驚蟄」落在週六（5日），民間流傳昆蟲入冬以來便藏在土裡不進食，稱為「蟄」，到了春雷之際，雷公打雷驚醒昆蟲，從土堆裡爬出來稱為驚蟄，代表開始進入農耕時刻。



台灣命理師小孟老師2日在FB發文分享驚蟄日5習俗、6禁忌，大家不妨參考看看。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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驚蟄習俗

1、吃梨

驚蟄民間有吃梨的習慣，由於春雷一響萬蟲出沒，為了遠離害蟲，「離」跟「梨」同音，因此才說驚蟄要吃梨子，另外，驚蟄天氣乾燥，容易口乾舌燥，藉著吃梨潤肺養生。

2、打小人祭白虎

驚蟄蛇鼠蟲蟻會出沒，由於這些害蟲被稱為般弄是非的小人，因此民間才會流行在驚蟄之日打小人，另外會藉由祭白虎方式趕走一些霉運。

3、吃毛豆

由於毛豆外型像是毛毛蟲，因此驚蟄吃毛豆或炒毛豆，象徵吃毛毛蟲或炒蟲，具有趨除害蟲的意思。

4、殺蟲日

驚蟄可以使用殺蟲劑或石灰將害蟲清除，如此才能將害蟲趨除乾淨。

5、打小人

可以在一張紙寫下討人厭的人名字，接著用鞋子打，象徵踩害蟲打小人，其中金牛座、水瓶座、獅子座春天小人多，要打小人。

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驚蟄禁忌

1、不可以結婚相親

俗話說「驚蟄嫁娶淚汪汪，雷打鴛鴦各一方」，民間流傳驚蟄結婚或相親會遭到雷公處罰，雷公會打雷，故有不吉利的象徵，認為驚蟄結婚會被雷公拆散。

2、避去山區森林

驚蟄萬蟲出沒，因此避免去山區森林，避免蟲子爬到身上叮咬造成過敏。

3、避談判與簽約

驚蟄小人害蟲多，談判簽約可能會有損失。

4、避免指天

雷公打雷，指天的話不禮貌，驚蟄前後日不要指天，避免惹雷公生氣。

5、兒童避免去空曠地

兒童外出若聽見雷聲容易驚嚇，嚴重會哭不停，倘若天氣是陰天儘量避免外出。

6、1樓住戶緊閉門窗

驚蟄之日蜈蚣竄出，建議1樓住戶緊閉門窗，防止蜈蚣進入家中。

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