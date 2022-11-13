打工仔呻公幹酒店錢要自行墊支　無錢要向公司借　網民：即刻辭職

公幹都要先看看自己荷包？有打工仔發文稱公司派職員去外地公幹，酒店由公司預訂，但卻要求他們自己墊支酒店費用，萬一不夠錢就由「公司借錢畀我哋」。雖有網民直指如果要「帶錢返工」應該辭職，但部分人認為應先看報銷費用的手續是否繁複，又笑指取回款項的最大難關，其實是會計部。



網民指公司要他們先支付公幹酒店費用。（示意圖／Getty Images）

該打工仔投稿至facebook群組「奴工處」，稱公司要求員工們自己墊支公幹的酒店費用。公司有為他們預約酒店房，「由公司book，但錢要我哋自己出先」，如果錢不夠就由公司「借錢畀我哋」，也不願直接支付酒店費。

有網民聞言直指「帶錢返工即刻辭職」，但不少人覺得要看報銷手續是否繁複，批評有些公司會要求員工自己出錢去完成部分工作，「跟住要出數時就寫一大申請才收回，好似我欠左咗佢咁」、「當你申請claim錢，個會計拖大半年，成日追到佢煩，佢先肯回錢」，有時不是公司和老闆不想付錢，而是會計「hold 住要玩其他部門嘅人」。

有網民笑言，要報銷費用最大難關不是老闆和上司，而是會計部。（示意圖／Getty Images）

有網民透露過去有類似經歷，便問會計部人員「點解總公司唔係，淨係香港先係咁？個會計樣衰衰咁唔答我」，後來他發現，要報銷公幹酒店費用「呢個手續係勁麻煩，會計將公司盤數，當咗係佢嘅KPI」。故即使他們無錢落袋，亦視作自己的工作表現評核，「好多公司嘅會計部都係咁樣」。

（facebook群組「奴工處」）