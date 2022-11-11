深水埗大媽拎4箱行李強行上巴士　車長終報警　新巴：延誤40分鐘

巴士有行李限制！多個facebook群組流傳圖片，有女乘客攜帶大量行李在深水埗北河街登上新巴702B，包括1個大行李箱及用手拉車拖住3個透明膠箱，有網民透露該女子強行上車，司機最後尋求警方協助。由於膠箱內全是衣物，網民揶揄她是「巴士搬屋」，為慳客貨車費用連累全車人陪她等。不過，也有網民同情該女乘客，可能真的因經濟困難才出此下策，「走多幾次啦，唔好笑人」。

新巴回覆《香港01》表示，該名乘客在北河街巴士站上車時攜帶多件行李，因拒絕放好阻礙通道的行李兼指罵車長，車長唯有報警處理。該乘客在警員到場後離開，事件前後令巴士延誤40分鐘才繼續行程。



多個fb群組流傳圖片，顯示有名乘客攜帶多件行李上巴士。（fb圖片）

facebook多個群組流傳圖片，顯示有女乘客攜帶多件行李上新巴，包括1個大型紅色行李箱、用手拉車綁好的3個大透明膠箱，裏面裝了大量衣物，更掛着1個手袋。女乘客站在上車位持手機疑在拍照，現場有警員，她其後將行李拿下車，其中一張照片手拉車跌倒，3個大膠箱翻倒地上，場面狼狽。

網民指日前下午1點20分左右，深水埗北河街有女子乘搭新巴702B線，「阿姐你拎咁多行李上車嘅」。另有人指，女乘客因為強行帶行李上車，車長需報警求助。照片流傳到多個群組，由於她帶上大量衣物，網民揶揄她在用巴士「搬屋」、「當私人客貨車」、「GOGOBUS」，「1個喼都算啦，後面仲有成車嘢」、「好奇佢點上巴士度，如果司機無放底塊板」。

有人認為她最終仍得下車，「又全車人陪佢等」，質疑為何不電召客貨車，「嗰百幾二百蚊，都走去慳」。許多人大讚車長阻止她上車做得好，「抵讚，有原則」，隻眼開隻眼閉「班大媽就會將巴士當正貨van咁用」、「大把呢啲刁民，巴士公司應該向佢追討營業損失」。有留言「錯重點」，指她和曾參選亞姐的藝人薛影儀有幾分相似，「我以為係阿儀bb」。

有網民表示同情，認為女乘客可能經濟環境較差，無法花錢請貨車或找人搬，「不過都唔可以咁坐巴士，走多幾次啦，大家唔好笑人，無錢真係好可憐」、「唔係繁忙時間咪算囉，叫佢放好係輪椅位咪得」。

新巴回覆《香港01》表示，事發於11月9日約下午12時30分，一輛開往海盈邨的702B線新巴，在北河街巴士站埋站上落客時，有名攜帶多件行李的乘客上車，因拒絕放好阻礙通道的行李並指罵車長，車長遂通知公司及報警，該乘客在警方到場後離去。巴士延誤約40分鐘後繼續行程。

新巴提醒，據《公共巴士服務規例》，乘客可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米的物品登車，而該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。公司已於巴士站張貼通告，向乘客宣傳有關攜帶物品上車的規定，並提醒乘客妥善將行李放置好，以確保車上乘客的安全。

（綜合）