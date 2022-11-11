屯門蝴蝶邨百塊老鼠膠板陣　街坊質疑一個都無中　房署食環咁回應

【鼠患／公屋】早前網傳屯門蝴蝶邨淪為「米奇樂園」影片，逾30隻老鼠光天化日下亂竄打架震驚網民。近日有街坊就發現，邨內公園花槽放置過百塊老鼠膠板佈陣，場面狀觀，不過有網民質疑成效，「咁多塊都無塊中」。

房屋署回覆查詢表示，自10月下旬連續多個晚上，在出現鼠蹤的花圃進行大規模滅鼠行動，並放置大量捕鼠器，成效非常顯著，已大大減滅鼠蹤。

食環署回覆指，蝴蝶邨出現的老鼠膠並非由他們放置，也沒有建議房署職員建議使用老鼠膠滅鼠。



片段顯示屯門蝴蝶邨公園的花槽內，沿着圍欄佈滿大量老鼠膠板，驟眼看應超過100塊。（FB「屯門友」影片截圖）

Facebook專頁「屯門友」日前上載一段街坊提供的片段，顯示屯門蝴蝶邨公園的花槽內，沿着圍欄佈滿大量老鼠膠板，驟眼看應超過100塊。街坊相信是因早前蝴蝶邨鼠患問題被大肆報道後，政府即派人處理，「希望有改善」，又指「起碼肯做，盡力」。

惟不少街坊都質疑「老鼠膠板陣」成效，認為老鼠聰明得很未必會「中招」，即使放置後仍在附近地方見到鼠蹤，「100%冇用，就算捉都係捉到啲細隻嘅」、「今晚m記對面都仲有幾隻走嚟走去」、「咁樣搞無用，只有可能黐埋雀仔」，又批評是治標不治本，「蝴蝶邨地方咁污糟，處理下先啦」、「捉咗餵嘢食嗰啲人先啦，度度都有人餵白鴿同埋其他動物」。

有街坊在Telegram群組上載影片，清楚拍到現場有超過30隻老鼠。（「屯碼牛牛」Telegram影片截圖）

上月一段影片在網絡上流傳，顯示屯門蝴蝶邨蝶心樓對開空地，在光天化日竟驚見超過30隻老鼠傾巢而出，公然亂竄，更有老鼠追逐扭打，場面驚人。據了解，有政府部門關注事件，即派外判清潔工人到場進行清潔。

房屋署回覆《香港01》查詢表示，蝴蝶邨屋邨辦事處早前已加強清潔工作及滅鼠措施，除不時與相關部門及商場業主進行聯合清潔行動及巡視屋邨，檢視防治蟲鼠工作外，亦已聘請專業防治蟲鼠公司於2022年在邨內進行滅鼠工作共8次。此外，自2022年10月起除原有放置於屋邨內不同位置的 140 個鼠餌及捕鼠器，再額外放置多180個鼠餌及捕鼠器，並在屋邨合適位置加裝鼠擋，以及在各喉管出口位安裝金屬網，堵塞老鼠匿藏之處及限制其活動地方等。

房署指出，自10月下旬，房署人員成立夜間滅鼠小隊，連續多個晚上在出現鼠蹤的花圃進行大規模滅鼠行動，並放置大量捕鼠器，包括鼠籠及鼠膠等，成效非常顯著，已大大減滅鼠蹤。

另外，屋邨辦事處除了加強滅鼠措施，亦張貼通告，提醒居民切勿餵飼動物。辦事處已加強巡邏，若發現有人作出破壞環境衛生的行為，一旦證實違反相關法例，會即時發出定額罰款通知書，並會按屋邨管理扣分制，採取扣分行動。至今，我們已向亂抛垃圾人士發出 15 張定額罰款通知書（每張罰款1500元），及根據屋邨管理扣分制發出8張扣分通知書（每張扣5分），當中包括 3人涉及非法餵飼或棄置食物的不當行為。

房署表示，將持續進行防治蟲鼠工作，包括聘請專業防治蟲鼠公司在邨內進行額外滅鼠工作，放置鼠餌及不同捕鼠器，並會與相關政府部門進行聯合行動及巡視屋邨，檢視防治蟲鼠工作。

食環署回覆查詢，表示屯門蝴蝶邨是房屋署轄下公共屋邨，日常清潔及防治鼠患工作均由該署提供及負責。在蝴蝶邨出現的老鼠膠並非由食環署放置，亦沒向房署職員建議使用老鼠膠滅鼠。