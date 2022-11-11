西環253呎$19000租　網民嘲似籠屋：租都弱智　業主高EQ回應獲讚

香港寸金尺土，找一個面積大、價錢平、地段好的單位談何容易。近日一個放租帖文引起網上熱議，位於西營盤的253呎一房單位月租19,000元，裝修新穎並設有閣樓，惟網民批評定價太高，單位狹小似「籠屋」，指此價錢在其他區已可租住兩房單位。不過業主未有發火，反而逐一留言反駁而不失幽默禮貌，高EQ表現獲大讚。



有業主放租一個西營盤藝里坊2號高層一房單位，實用面積約253平方呎，一廳一浴室，設有露台及開放式廚房，樓高3.5米，另建一個240厘米乘180厘米的閣樓。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

該業主日前在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租一個西營盤藝里坊2號高層一房單位，實用面積約253平方呎，一廳一浴室，設有露台及開放式廚房，樓高3.5米，另建一個240厘米乘180厘米的閣樓，而房間可放置一張雙人床架及其他家具。屋內設有所需電器，包括洗衣機、爐灶、雪櫃及冷氣機等。

帖文標榜交通便利，稱距離港鐵西營盤站出口少於1分鐘，而且鄰近西區海底隧道，有電車及多條巴士、小巴路線前往中環、金鐘、灣仔、北角及九龍等多區，附近民生商店及食肆林立。另外，屋苑有住客會所，提供派對房間、燒烤區及健身室等。

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帖文一出引來過百網民留言，有人直言單位裝修高質，但租金太貴「租唔起」，「19000 蚊瞓閣樓」、「市區2房新樓都租到啦呢個價」、「寫多咗個1喺頭，不過9000都窄」，更有人恥笑「租果個都弱X智」、「拿拿林搵人幫手供樓 好重皮」。

面對網民猛烈批評，業主則不慍不火地逐一回應，解釋開價原因，「港島區又係新樓係貴啲㗎，可以參考返成交」、「其實我租客對象係高收入人士，高收入人士最緊要係返工方便」、「放心，會租我個單位嘅人一定唔會係你呢類人」、「呢個FB專頁有好多更好的選擇， 有好多又平又靚又正，最緊要鍾意，你可以物色下」、「旺角好呀！你嗰邊好正呀！我呢邊係港島，真係冇旺角咁好」。當網民直斥是「籠屋」，業主則幽默回應「好貴㗎籠屋，真係唔係個個肯住」，因而獲其他網民大讚「有品有耐性」。

翻查資料顯示，藝里坊2號於去年6月入伙，近月一個中層254呎單位則以每月17,500元成功出租。