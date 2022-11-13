震撼片！解剖18呎巨蟒拉出5呎原條鱷魚　女神級科學家更受注目？

變變變生命力之蟒蛇吞鱷魚！美國女地球科學家摩爾（Rosie Moore）近日上傳1條震撼影片，顯示解剖1條在國家公園發現的18呎長緬甸蟒時，竟拉出原條5呎長短吻鱷，影片的觀看次數已破千萬。她解釋自己原意是提醒大家緬甸蟒在佛羅里達州帶來的威脅，未料引起瘋傳。

許多網民隨即發現，摩爾本人是名大美女，形容她是「科學界女神」，她接受外媒訪問時解釋自己是兼職模特兒，希望能改變外界對女科學家的刻板印象，畢竟地球科學圈的女性只有約30%。



摩爾上傳的解剖緬甸蟒影片引起關注，18呎長的緬甸蟒體內竟拉出1條5呎長的整條鱷魚。（「Rosie Moore」IG影片截圖）

美國26歲地球科學家摩爾（Rosie Moore）近日上傳1條解剖片影片，片中主角是18呎長緬甸蟒（Python molurus bivittatus），研究人員們按壓蟒蛇腹部，明顯見到有動物在肚內「撐住」，剖開蛇腹後，裏面竟有1條5呎長「完整鱷魚」。片段引來瘋傳，觀看次數過千萬。摩爾在帖文內寫道，緬甸蟒是世上最大蟒蛇品種之一，據佛羅里達法例，被野生捕獲的緬甸蟒需接受安樂死，牠死後移交到研究所進行檢屍及科學樣本收集。

片段可能引起不安：

+ 13

摩爾接受外媒訪問時，坦言沒料到影片會引起爆炸性關注，她是科學研究團的一員，最近國家公園野外人員發現該條巨蟒，原本就覺得肚內有大東西，解剖時發現裏面有條「原條鱷魚」，好奇地將畫面拍下。

原產於亞洲的緬甸蟒是入侵物種，1970年代被當成寵物引入當地，之後被放生到野外。她認為片段反映大沼澤地國家公園（Everglades National Park）面臨外來物種的威脅，緬甸蟒能摧毀公園內的哺乳動物種群以及本土鳥類，而且牠們在裏面沒有天敵，會迅速繁殖，加上擅長偽裝的特點，令牠們在野外難以被發現。

摩爾表示平日要做解剖工作，以了解緬甸蟒食用了什麼動物，對哪些本地物種有影響。緬甸蟒體型大、強壯但無毒，能完整吞下獵物，因為牠們下巴和韌帶相連，吞下東西後仍能如常移動。雖然片段可能能人不安，但覺得她的做法可鼓勵更多女性步入科學界。片段爆紅後，她收到來自世界各地的女性訊息，問她如何踏上科學路，又爆笑指，有人建議他們將美洲虎放入國家公園獵殺緬甸蟒。

不少網民看到影片後到摩爾的IG觀看，發現摩爾本尊的容貌竟是「女神級」，IG上除了分享科學及生物知識，還有許多擔任比堅尼模特兒的照片，形容她是「科學界女神」。

摩爾透露自己是名兼模特兒，希望改變大家對女科學家的刻板印象。（「Rosie Moore」IG圖片）

+ 2

摩爾向外媒透露自己是兼職模特兒，已經有2、3年時間會在周末做模特兒等工作，兩方面平衡得很好，希望可打破女性在地球科學圈中的刻板印象，又指現時領域內的女性佔比只有30%左右。傳媒經常將女科學家描寫成「害羞」、「傻乎乎」的女性，應該讓年輕女生看到其他面向，「成為科學家是很酷的事」。

佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會資料顯示，2000年以來已有逾1.7萬條野生緬甸蟒被移除，牠們對原生物種已造成嚴重影響。

（綜合）