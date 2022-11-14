港男為病妻轉工遇裁員　失業1年返舊公司被嘲食回頭草：生存緊要

雖說「好馬不吃回頭草」，但眼見餓死在即，真的不能吃回頭草嗎？近日有港男在網上表示自從遭新公司辭退，他失業已近1年，最近決心做了次「衰仔」，聯繫舊公司的經理「搵工開」，最終在對方幫助下，於離開舊公司3年後回巢。然而，回頭草確實不好吃，不少同事都乘機奚落他。但食得鹹魚抵得渴，港男還是咬牙忍下，而驅使他放下尊嚴的起因就是他受病痛折磨的妻子。為了照顧病妻，港男直言再辛苦的環境都會頂硬上，「生存要緊！」



樓主3年前為了照顧患病需坐輪椅的妻子，轉工到另一間公司，沒想到1年後竟遇上疫情大裁員，慘被辭退，失業差不多1年也找不到工作，於是決定聯繫舊公司的經理「搵工開」。（《星空下的仁醫》劇照）

該已婚港男在專門分享職場事的網站「辦公室日報」投稿，表示其妻於3年前患上脊柱炎，病情嚴重時需以輪椅代步，「每晚都痛到瞓唔着，又要一直接受各類治療」。當時，港男為了照顧妻子，決定轉工離開舊公司，「新工搵得比較多，工作地點亦比較近屋企，我想方便啲照顧我老婆」。然而好景不長，港男在新公司只做了2年，就遇上疫情大裁員，慘被辭退，失業差不多1年也找不到工作，「新工無咗，年紀又大咗，失業嗰一年雖然有返其他散工，但收入好唔穩定」。

逼於無奈，港男只好放下身段，「自認衰仔」傳訊給舊公司的經理「𢲷撈」，「一來已經走投無路，二來搵Manager嗰下都係隨口提一提：『喂，公司有無位呀？幫手留意下吖，唔該晒』」，同時他也把訊息分別傳給了幾個朋友及舊客戶。出乎港男意料，他幾日後真的收到舊公司的經理回覆，指公司確實有空缺，如果他有意欲就會留給他。

港男表示「其實舊公司請返我嘅過程都叫順利」，因為基本上不用面試、推薦信等，只需要跟新上司見面談談即可。因為重新聘請曾離巢的員工，「老細一定會問長問短」，因此上司就提出幾項條件，包括希望他承諾1年內不辭職，又明言雖然就算他真的辭職也無法阻止，但真的很難向公司交代。而港男欣然接受提議，坦言更怕的是被辭退，「就嚟無飯開喇，加上嗰陣搵工真係好難，我驚你一年內炒我就真啦」。

他又指其實上司那關不難過，因為對方也樂意不用刊登招聘廣告及安排面試，可是同事的嘴臉卻令人難受。他表示與上司見面那日，看到了不少昔日同事，於是便大方主動地對他們打招呼，但他們也都表情怪異地盯着他看，又竊竊私語。到他正式上班日，有同事就出聲嘲諷他，「出面撈唔掂咩？」、「好馬不吃回頭草喎！」，當知道他是主動回巢時又幸災樂禍地問他「大裁員？咁即係無裁晒啦，又會淨係裁你嘅？」

而港男就指其實自己一直是「獨家村」，與這些舊同事完全不熟，而且根本沒有過節，卻無端受非議。而一些「老屎忽」更教訓他這個「叛將」，叫他要「醒醒定定」，「返嚟做就畀心機嗱，公司好大方㗎喇，走咗都仲收容你」、「老細對啲叛將嘅睇法係唔同啲，你走過已經代表養唔熟，老細未必會信你，所以再返嚟做真係要醒醒定定」。

明明走了又再在舊同事面前出現，樓主自嘲是電影《喜劇之王》中死不斷氣的「神父」。（電影《喜劇之王》截圖）

港男雖心中難過，但他表示真的很需要這份工作，「嗰種教訓嘅口吻真係好難頂，不過我忍，因為我真係好需要一份穩定嘅收入」、「我聽下嗰啲單單打打嘅說話又算得咩？唔通我又周圍同同事講成件事嘅因由，博佢哋體諒而收聲咩？」，所以他努力記住工作中的美好，例如幫他鋪橋搭路的經理、願意聘請他的上司，「其他人嘅說話咪當嘈（噪）音囉，咁樣做人會比較易過啲」。

而當妻子問起他的工作狀況，他都報喜不報憂，又以電影《喜劇之王》死不斷氣的「神父」自嘲，指同事們又要見到自己。他在帖文中自白感受，直言相比起妻子的病情，旁人的譏諷不能撼動他分毫，「你咪寸我囉！男人老狗呢啲嘢仲頂得住。生存要緊，其他嘢並唔重要」。