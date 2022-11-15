螃蟹越獄！女子生醃活蟹放雪櫃　3小時後驚見滿場亂爬　結局超慘

吃生醃食物隨時將寄生蟲吃下肚，少吃為妙！浙江杭州的劉女士上周六（11月12日）初次自製生醃螃蟹，她用白酒淹浸，3小時後打開雪櫃竟發現螃蟹「越獄亂爬」，最終她覺得有點殘忍而沒吃到，結局是忙亂了一場卻落得超空虛。有網民笑言，「這說明這幾隻蟹酒量不錯！再給它們多喝點兒！」。有人指出「還真是不怕寄生蟲和細菌感染」、「自己不會弄就別瞎搞，吃進去上醫院就麻煩了」。



根據《白鹿視頻》報道，劉女士稱之前從沒吃過生醃食物，近日聽同事說小螃蟹生醃很好吃，於是決定自製。她起初刷洗螃蟹後，用一小瓶白酒淹浸，並放進雪櫃，沒料到3小時後打開雪櫃，竟發現螃蟹仍活生生及爬了出盒子，於是她再次刷洗螃蟹，2小時後查看仍活着。

她改變方法，在盒面先鋪上一層保鮮紙，再蓋上蓋子，無奈的是翌早起床查看，發現仍有幾隻螃蟹未死。她猜想，「可能（醃製）時間短嘛，它會一直亂爬」，又說「當時看到它在冰箱裏爬的時候我很驚訝，說實話感覺到自己有點殘忍，沒法下的去口」。她表示，還另外製作了生醃蝦，「但是我嘗了一口，說實話真的吃不下，可能以後不會再吃這種活着的生醃了」。

網民留言指出，「你這是活醃，不是生醃啊」、「生醃不是不殺就醃」、「這種淡水蟹也敢生醃，絕了」、「河蟹不建議吃生醃哎，潮汕生醃都是海鮮哦」、「首先，把螃蟹斬成兩半就不會這樣了；其次，3小時太少；最後，不是生醃味道不好，而是你不會處理」、「去汕頭吃了一次，上吐下瀉腸胃炎進醫院，發誓此生不碰生醃」、「還是用蒸吧，好吃又安全」。

（白鹿視頻）