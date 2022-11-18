3日沖1次涼？同事怕凍隔幾日沖涼傳異味　網民震驚：有冇換底褲？

衛生習慣雖屬個人問顯，但亦可能影響其他人。有在職人士日前發文，指與同事閒聊期間，得悉對方竟因為怕冷而隔每2至3天才洗澡，聽後才發覺同事身上疑傳出異味，擔心未來天氣更寒冷的話，同事或會每星期才洗澡一次。



有打工仔近日發現同事因天氣轉冷，而隔2至3天才會洗澡，聽後彷彿聞到對方身上的異味。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔在香港討論區發帖，稱日前與同事聊起天氣轉冷，由於自己家中沒有安裝有暖氣功能的浴室寶，故每次洗澡都很不情願，未料對方立即附和，「佢同我講，佢都好唔鍾意冬天沖涼，又話而家啲天氣咁涼，佢會兩至三日先沖一次涼」。樓主聽後大嚇一驚，彷彿聞到該名同事身上的臭味，不禁心想：「死啦！佢係唔係已經兩至三日冇沖過涼啦？」。

樓主在文中表示，雖然近日天氣的確轉涼，但外出上班還是會流汗，不洗澡實在有欠衛生，「遲啲再凍啲嘅話，佢會唔會一個禮拜先沖一次涼㗎」。帖文引來大批網民熱議，不少人稱自己晚上仍要開電風扇睡覺，外出必定會流汗，認為樓主的同事衛生意識非常差，「會唔會引好多烏蠅」、「醃鹹魚？有冇聞到浸梅香味！」、「佢有冇換底衫褲？」、「廿幾度都話凍，驗吓身好」、「好凍？佢住大帽山山頂？」。

樓主非常震驚，認為近日雖天氣轉冷，但未至於可以不洗澡的程度，擔心該名同事在冬天時的洗澡次數更少。（《我要準時下班》劇照）

有網民則留言分享自身露營經歷，認為不洗澡根本無法入睡，加上疫情關係，理應更注重個人衛生，「試過冬天去野外露營無熱水，所以只係抹身，但都硬係好似周身痕咁瞓唔到」、「疫情出咗街就要清潔」；惟也有部分網民表示理解該名同事，「你同事可能真係怕凍，而且唔流汗沒有汗臭味就可以遲少少再沖嘅想法」。