浴室去霉｜1個位置最易被忽略　裝修佬教沖涼後3個步驟減霉菌滋生

浴室潮濕是主婦最頭痛的事，尤其是「黑廁」設計通風不佳便更易發霉及滋生細菌。究竟浴室如何保持乾燥？有沒有廁所吸濕神器可以便利清潔？等今日裝修佬話你知如何改善浴室潮濕問題及浴室清潔除霉妙計！



霉菌孢子於未繁殖及發霉時其實是很容易清除的，只需要準備75%酒精、除塵掃把及抹布或除塵紙即可。（資料圖片）

最易忽略浴室黑點：天花板

我們平時清潔浴室大多清潔浴室下方位置，因為污垢都積藏於那裡，但其實我們甚少抬頭看的天花板也是需要清潔的地方！洗澡時蒸汽長期往上升後，天花其實會有很多霉菌孢子依附。若不定期清理，會大量繁殖並四散，這樣下方的霉菌無論怎清潔仍會不斷出現。

浴室天花板清潔方法

當霉菌孢子落於物體的表面時，於環境合適情況下就會長出菌絲，及分泌出代謝物質，而且擴散速度極快，所以要在它四散並發出霉斑前清除它。霉菌孢子於未繁殖及發霉時其實是很容易清除的，只需要準備75%酒精、除塵掃把及抹布或除塵紙即可。

●把抹布或除塵紙噴上消毒酒精

●把抹布或除塵紙裝在除塵掃把上

●於天花板上用同一個方向擦拭多次，至少要抹夠30秒才能把孢子帶走

●每個月定期清潔一次，特別是春季等潮濕日子

其他浴室清潔法

除了天花板，一般浴室的清潔法你懂得嗎？想清潔得輕易，就需要在動手前先了解霉菌的出現原因，除了上面提及的孢子外，環境也是重要因素，構成合適生長的環境有3樣條件：

●溫度（20-30°C）

●濕度

●養份（皮脂污垢、肥皂及塵埃）

浴室無可避免溫度高與濕度高，所以我們可以從「養份」入手。一般皮脂污垢會集中積聚在地下到往上10cm的位置，特別是這10cm內的縫隙處，所以重點清潔這10cm便對了。

沖涼後做3個步驟可減少浴室發霉情況。（GettyImages）

浴室清潔除霉小貼士



1.用熱水+冷水清洗浴室

皮脂污垢及肥皂其實只要每次洗澡後仔細再沖一次，下次大掃除了便不會太難，因此建議每次洗澡後用50°C的熱水沖一次牆壁及地面，用熱力與水流沖走黏附在牆和地的污垢。

熱水會產生水蒸氣，如果長時間積藏水蒸氣就會容易發霉，所以每次用熱水沖洗浴室後，不妨再用冷水沖洗一次浴室，以降低浴室溫度，減低水蒸汽從而抑制霉菌繁殖的可能。

2.抹乾浴室水份才離開浴室

請養成使用浴室後都有清除水份的習慣，因為霉菌只要在適合環境，繁殖速度十分快，所以不要等它自然風乾，水刮或毛巾是除水份好幫手。未必需要每處都抹得全乾，但順手多抹幾下，就已經能避免浴室濕度過高，抽氣扇的抽濕負擔也能減輕。

3.肥皂要瀝乾

如你需要用到肥皂，請一定要用能瀝乾肥皂的肥皂盒，不要隨便放在洗手盤上或沒有漏空的肥皂盒或架上。肥皂本身就是一種特別易發霉的物件，每次使用後不瀝乾，很快就會發霉，被染污的肥皂如再使用它洗東西，便做不到清潔效果。

如肥皂太大塊難瀝乾，不妨切成小塊才使用。

浴室如何保持乾燥？除濕小工具：

除了日常清潔外，蠟燭也能幫助減輕浴室的濕氣。（Upslash）

一些小工具也能幫助減輕浴室的濕氣，今天要介紹的就是——蠟燭。

功能一

蠟燭不單可用作裝飾，其實還能有除濕作用。只要在浴室點燃蠟燭，可以令室內水份加速蒸發，同時令水蒸氣無法凝結，浴室自然濕度下降，非常適合用於抽氣能力弱的「黑廁」。

功能二

除了點燃蠟燭外，蠟本身不易發霉，不妨妨用淺色的蠟燭的尾部塗在磁磚縫隙及暗角等容易發霉的地方，就會變成一個保護層阻隔霉菌孢子及水份入侵，便不會輕易發霉，去除蠟也是很便利的事。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

