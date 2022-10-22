前人縱容下屬例遲1.5小時　稱遲收工補數　新上司欲整頓卻陷兩難

是奉旨遲到抑或彈性上班時間？近日有上司發文指自己新入職，惟2名下屬每天都會遲到達1.5小時，原因竟是前上司縱容引致的結果。樓主對於是否整頓上班時間陷兩難，因下屬除了遲到，其他方面都表現不錯。有網民認為只要員工完全工作，上班時間可較寛鬆處理，亦有人質疑這麼少的問題都要問別人，這個上司根本不稱職。



有上司發文指自己新入職，而2個下屬都會遲到，不知應否重新整頓他們的上班時間。(《我要準時下班》劇照)

該上司投稿到facebook專頁奴工處，指自己新入職，有2個下屬跟他工作，雖然他們很能幹，但公司上班時間是10時，而下屬卻永遠到11時半才到公司，甚至說習慣了這種模式，指遲到後補回時間就可以，又說人事部追問時，前上司都會為他們找借口解釋。面對下屬如此態度，樓主猶疑應整頓他們的上班時間，還是按照前人做法就算。

帖文一出馬上惹來網民抨擊，認為他根本不會做人上司，這些只是少問題，為何都要發文問人意見。(《半澤直樹2》劇照)

帖文惹來網民抨擊，有心指他根本不會做人上司，這麼少的問題都不會自己解決；不少人都認為不是很大問題，更何況下屬會補回遲到的時間，更建議不要招惹下屬不滿，否則對自己沒有好處，「如果對公司運作無影響，其他同事又無意見，我覺得不用執得咁正，事在人為」、「作為上司，呢個係最基本入門和初階要處理問題，如果咁都要問，不如問吓自己係咪應該做返人地下屬」、「真係有問題HR會主動出手」、「新官上任三把火，好易燒死自己」。有網民甚至嘲諷樓主，「炒左佢，返個準時返工但交垃圾嘅，你就會知自己啱定錯」。

惟亦有人持相反意見，認為應該要整頓遲到的風氣，不能太過份，「千祈唔好俾佢地咁樣遲到，有咩事一定入你數，到時大家都要走，公司好人就由你地自己走，炒你就大獲」、「我會叫佢地早少少，約11點，新入職都要有個下馬威」。