不肖子！父母初次買樓未住過便化為烏有　幼子竟因呢個理由賤賣

父母太過愛錫子女有時反而害了對方，其至會自食其果。內地1對老夫婦，2年前將大半生積蓄買下一層樓，希望一家人安安穩穩過生活，想不到他們最疼愛的幼子，為了升級手機遊戲，私下將單位賤賣，連累父母無家可歸，其母怪責自己當初太過保護兒子，終換來苦果。



何姓夫婦因年紀關係申請不到貸款，於是以最疼愛的第3子名義購買，卻想不到對方竟私下將單位以40萬人民幣（折約44.5萬）賤賣。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

據內媒報道，四川遂寧市1對60多歲何姓老夫婦，分別任職裝修及清潔工，2年前將大半生積蓄加上貸款，以60萬人民幣（約為67港元）買下人生第一層樓，打算給予家人一個安樂窩。夫婦育有3名兒子，兩人因年紀關係申請不到貸款，於是以最疼愛的第3子名義購買，卻想不到對方竟私下將單位以40萬人民幣（折約44.5萬）賤價變賣。

夫婦一家未入住便失去單位，追問之下才知悉被變賣原因，兒子解釋是為了升級手遊，「不加錢升級便追不上別人」，而剛好有地產經紀開價40萬購買其單位，他在不知單位實際價錢下，以為40萬已算很高價，便立即答應以此價轉讓，令一家人無家可歸，事後3子亦搬到公司宿舍居住，不敢回家。

何母指本來不想讓孩子知道民間疾苦，如今卻換來害苦自己的結果。何父亦痛批不知世顧的兒子「沒文化」。（網上圖片）

單位以低於市價轉賣後，買家不願歸還房子，他們打了3次官司全敗訴。何母慨嘆本來不想讓孩子知道民間疾苦，如今卻換來害苦自己的結果。何父亦痛批不知世顧的兒子「沒文化」。