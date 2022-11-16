瑜伽褲輸了！短裙黑絲OL裝驚現大東山惹哄動　網民：高手！

天氣開始轉涼，加上芒草季節，山上遊人漸多，但有行山友就目睹令人驚訝一幕，有名穿短裙黑絲的女生竟一級一級行上大東山，不禁驚嘆「佢行山裝束都斯文過好多女士返工」。女生的裝束引來網上熱議，網民笑言「返工着瑜珈褲，行山着返工衫」，紛紛猜想其上山目的，有人則指穿成這種裝扮去行山，相信只有高手才做到。



一名女士穿着長袖衫配短裙、黑絲中筒靴，並提着手挽袋及外套行上大東山方向，令網民驚訝。（FB「香港行山新手交流區」圖片）

有行山友在facebook群組「香港行山新手交流區」發帖，指周日（13日）早上由南山出發前往伯公坳影芒草，當日陽光普照，天氣炎熱，沿路佈滿遊人，約下午2時許於伯公坳卻目睹一名女士穿着長袖衫配短裙、黑絲中筒靴，並提着手挽袋及外套行上大東山方向，樓主直言「真係O晒嘴，佩服」。

帖文引來網上熱議，網民都表示佩服，「佢呢個行裝都行到咁自在，證明呢位小姐層次好高」，又笑言「好過返工着瑜伽褲」。但有人認為大家少見多怪，「唔着鞋行山我都見過，大驚小怪」、「大東山着成咁有幾出奇，十成係去打卡芒草」、「香港大把人打卡大過天」、「即興一齊行上去少少影張相便落返山，見過唔少，着婚紗都見過」、「曾經喺赤徑往大浪灣見到有位女士着住高跟鞋」。

網民笑言黑絲短裙行山，好過穿瑜伽褲上班。 (示意圖，ig@coffee89921)

不少網民都議論她穿這裝束的原因，「明明話去拍拖，點知被夾住去行山」、「攞份單上山頂畀個客簽名」、「可能住在山上石屋，放工返屋企啫」、「會唔會係某老細嘅跟班，或者秘書」、「上大東山頂見工？」，非常爆笑。有自稱當日在同一地方的網民表示，遇到一群人幫品牌上山拍攝，「見到問咗兩句，見到佢哋咁嘅裝備，見到都擔心」。