婚後2年無BB人夫憂不育　驚揭妻出招致無法懷孕：原來唔係我唔得

生育問題事茲體大，夫妻間竟如此瞞騙對方？有人夫早前發文訴苦，稱與妻子結婚2年多，長輩一直希望他們生孩子，但妻子卻沒有懷孕，「我仲以為係自己唔掂，身子太差」，但狂食補品都效果。惟人夫最近發現，原來妻子一直偷食「事後丸」避孕，對方解釋不想生孩子，卻又不想讓長輩失望，故不知該如何開口。人夫表示明白妻子不想生子的原因，但始終不滿自己被蒙在鼓裏。



人夫發文指和太太結婚2年多一直沒孩子，進食補品都沒用，甚至懷疑是自己問題，最近卻發現原來太太一直偷吃事後丸避孕。（《Z風暴》劇照）

該名人夫在香港討論區以「同老婆結婚咁耐都生唔到仔，仲以為係我問題」為題發帖，指和妻子結婚2年多，長輩一直很想抱孫，可惜婚後都沒有好消息，他懷疑是自己體質問題，故母親弄了許多補品給他調理。

不過，樓主其後驚揭妻子沒有懷孕，原因竟是她一直偷吃事後丸，「原來唔係我唔得，而係老婆一直食藥，所以先會一直都冇小朋友」。夫妻爭論期間，妻子解釋道不想生孩子，認為在香港養育小朋友並非易事，惟長輩卻很期待抱孫，因此不想她們失望，才不知該怎麼開口。樓主在文中表示，雖然明白妻子避孕的原因，「但佢唔應該暪住我食事後丸，搞到我以為係我問題」。

有人憂慮長期服食事後丸會很傷身體，建議選擇正規避孕藥，「唔想生就食返正規避孕藥，事後丸好傷身」。（iStock）

帖文一出，網民卻批評樓主太自私，只為滿足長輩的期待，而忽略了妻子的想法，「成篇嘢冇句係話你自己鍾意小朋友，純粹應酬長輩所以想生，你都幾自私」、「長輩得把口，生完又話唔關佢事」、「唔應該委屈老婆去奉承老人家」、「教養都是自己，老人家幫唔到好多，達不到共識就過下二人世界先」、「你都需要諒解老婆，生嗰個係佢會好大壓力」。

有網民則擔心女方的身體，擔心長期服食事後丸會傷身，建議選擇正規避孕藥，「唔想生就食返正規避孕藥，事後丸好傷身」、「食得多，小心第日真係想要時真係冇得生」。