$5000住船屋曱甴陪沖涼 半夜停電無冷氣無燈 客人咁樣捱過一晚
疫情下很多人都愛上Staycation（宅度假），船屋住宿亦是其中一個選擇，不過有女生經歷兩日一夜後卻形容是「不愉快體驗」，不但船上「勁多昆蟲」，更在半夜忽然停電，不能開燈及冷氣，而且客戶服務態度十分冷淡，未有提供協助，最終要自行找方法捱過難受的一晚，直言「5000幾蚊住一晚，換嚟咁差嘅體驗！」。
該女網民在facebook群組發帖，講述上月底與數位女性朋友入住鴨脷洲一間船屋的不愉快體驗。她表示上船後有工作人員簡介一輪，包括全船不能開超過3部冷氣，「如果唔係會跳掣停電」，臨走前還千叮萬囑「有咩事唔好打俾佢，唔好搵佢…叫我地搵返聯絡開個CS（客服）」。不過為安全起見，事主決定全船只開兩部冷氣，「咁樣實無事啦」。
她指船上衛生情況欠佳，浴室有小強，全船亦有不少昆蟲出沒，但都尚算接受得到，「預咗喺船屋住會有咁嘅情況，出得嚟玩都唔想太介意呢啲嘢，最緊要開心」。
惡夢總是在半夜來襲，她們睡到凌晨約3時，突然全船停電，冷氣及燈都未能開啟，「熱醒咗，焗醒咗」，事主即時致電客服但未有接聽，其後只能用WhatsApp聯絡，但反映情況後亦只回覆「好的我知道了，請問你們現在安全嗎？」，稱已通知公司，「希望電力能盡快回復」，又着她們自行找電掣位看看有否跳掣，並表示如擔心安全問題，可乘搭最早凌晨4時的接駁艇離開。
她們其後打開船門讓海風吹入來，在大廳舖床墊睡覺，「又熱又無燈，我哋就算人有三急想去廁所都唔敢去」，而且海浪聲很大，恐懼感增加，「捱咗呢個鐘，無人瞓得好」，又稱「嗰陣真係合眼不斷念主禱文，好難先捱到天光6點」。直至早上仍然無電，查詢會有否派人上船檢查亦沒有回覆，「我哋買晒啲早餐，都因為無電所以煮唔到嚟食」，最終在11時交船之際卻突然有電力，「我哋真係呆咗！原來係架船唔夠電力儲備無電」，惟客服只回應船上供電不夠陸地穩定。
事主經歷引起網上熱議，網民都表示「住船屋好易中伏」，而且收費昂貴不值，「五千蚊夠我約成班朋友正正經經住間酒店兩日有多了」、「好慘，貼錢買難受」；但亦有人指早前入住船屋也沒有太差情況，「可能係咁啱發生」。