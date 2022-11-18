筍工？新工「完全無嘢做」　打工仔呻淨坐爆慘　1原因仲慘過忙…

這難度不是夢寐以求的荀工？有打工仔發文大呻，最近轉了一份「完全無嘢做」的新工，每天返辦公室「淨坐」，以往覺得這種工作很好，實際做落才知道有多悶。而且最大問題是，他的老闆就坐在後方，令他想偷懶上網都不行，真真正正淨坐。網民爆笑指這種工最適合進修，但最大問題是老闆在他後方，便提出「實用建議」。



打工仔稱新工完全無事做，以前覺得很棒，但真正做落很悶。（示意圖／Getty Images）

有打工仔投稿至fb專頁「奴工處」，分享最近轉新工，發現每天上班時「完全冇嘢做，日日淨坐」，他過去曾經很羨慕這種工作，「做落先知悶到喊」。不過最慘的地方是，坐在他後方的正正是老闆，「仲慘過忙，最慘係我後邊就係老世」，即使他想偷懶上網，「都畀佢睇住晒」。

有網民笑言以前的工作一樣「冇嘢做」、「我明白呢種慘好攞命」，其間又在進修，剛好用空閒時間溫書及做功課，「淨坐有得做下功課ok」。但人在職場「忙嘅時候想抖」，但到真的太清閒的時候，又會浪費時間來玩手機，結果更傷神。

打工仔指老闆就坐在他後方，令他想偷懶上網都不行。（示意圖／Getty Images）

不過，部分人認為「後邊係老世先係問題」，如果日日上班只是坐着，後面就是老闆根本處理不了私事，「我是一定不做」。

網民有同類經驗，但後來轉到無老闆坐陣的寫字樓，「我差唔多日日出去散步曬太陽」。如果想繼續返工「無嘢做」又寫意，有人建議可以轉去沒有老闆坐陣的辦公室或者老闆在其他樓層的辦公室，分享以往在沙田上班，老闆則在旺角辦公室，每次他到沙田前都會打電話，「佢唔係到嗰時，我哋一係提早收工、放個長Lunch，然後喺彭福公園練下長跑，好寫意」。

（fb專頁「奴工處」）