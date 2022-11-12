打工仔盤點最扮嘢英文名　上榜都有呢個共通點　網民：好過自創名

同事之間多以英文名互相稱呼，但要改個「好名」絶非易事，太平凡又會易「撞名」，太特別又會顯得作狀！有網民發帖盤點他認為「好扮嘢」的英文名，發現只要音節過多就多數「出事」，例如「Alexander」、「Valentino」、「Anastasia」等。但也有人認為這些正宗英文名至少比「Laughing」、「Walking」等自創奇怪名字好。



有網民發帖盤點他認為「好扮嘢」的英文名，發現只要有4個音節或以上就多數「出事」，例如「Alexander」、「Valentino」等。但也有人認為正宗英文名至少比「Laughing」、「Walking」等自創奇怪名好。（《IT狗》劇照）

該網民以「唔明點解啲同事要用埋啲好扮嘢嘅英文名？」為題於討論區上發文，提到他遇到一位名叫「Alexander」的同事，對方自我介紹「我叫Alexander，大家可以叫我Alex」，令樓主大感這名同事「好扮嘢」，「點解唔直接叫Alex要叫Alexander？」

樓主又列出多個「高危」英文名，包括他認為又長又難讀的「Anastasia」、「Amethyst」，還有自組字「Angelababy」等，更邀請大家分享其他「扮嘢」英文名。

不少人都認同，近年愈來愈多人使用一些音節過多的名字，「依家20出頭啲人，改啲英文名好難讀」、「千禧後好多英文名都係父母改，只反映其父母Taste」。但有人認為名字難讀也有好處，笑指「咁樣老細就唔會叫你做嘢」。

有網民就認為，正宗英文名至少比「Laughing」、「Walking」等自創奇怪名好。（《IT狗》劇照）

有網民就認為，正宗英文名至少比「Laughing」、「Walking」等自創奇怪名字好，有人更表示「公司有個男叫『Coffee』，女叫『Sugar』」。而名字太普通也絶非好事，「舊公司試過有6位『May』，4位『Michael』」。

另有人指出，「改乜名都冇問題，最戇居嘅係自己都讀錯」、「10個『Kevin』有9個讀做『Kelvin』」、「最難頂嘅英文名係『aeiou』，冇人識讀，最後大家分開5個英文字母讀」。