富二代變負二代！爛賭富爸爸輸億元身家　台女要孭債急問點先甩難

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位「原本是富二代，現在是負二代」的朋友你好。話說將近1億的資產，就這麼被你爸爸輸光，實在令人難過。依我看，8成這些錢還不是你爸賺的，應該是祖上留下來的。但，人生就是這樣，反正在他手上的東西，隨便他，不要動到你跟你媽就好。在告訴你想要的答案之前，我想先跟你說2件事：

第一，夫妻之間，除非有保證人的關係，否則原本負債就是各自承擔。換句話說，以前聽人家講「假離婚、真躲債」這種事，是不成立的。夫妻之間，會有剩餘財產分配的議題，但是債務是基於個人責任，俗稱個人造業個人擔。也就是說，對方有財產可以分，但是有債務不必擔。所以，配偶在外為非作歹，其實不必登報作廢、警告逃妻（夫），或是斷絕關係，那都是他的事。

所以，日後如果另一半跟你說，我外面負債很嚴重，我們離婚吧！這不是真的，他要不無知、要不無情，無知，是因為他不知道他的債務不會影響你。無情，是因為他明知這一點，卻硬要騙你離婚。配偶外面欠債，就是他自己的事，沒有什麼藉由離婚切割的問題。但是如果當了對方的債務保證人，離婚也沒用。

第二，愛到沒藥醫，但不要嘗試當救世主。他外遇、他賭博、他不顧家、他欠債、他糖尿病，你媽卻一往情深，那是你媽跟他的秘密。到底為什麼，你不必管，也管不了。有些人就是相欠債，你媽總有一天會醒，但如果她放不下，那就是不夠痛，痛了就會放下了，重點是你自己。身為兒女，你該怎麼面對他？你會不會因為他是爸爸，所以跟你媽媽一樣，認為自己應該無怨無悔幫忙他？

當然不是。現在已經是21世紀，哪來的父債子還？他的債務，配偶都不必負責了，關兒女什麼事？重點是，幫父母還債是這樣，還了一次，就會有無數次，因為你既然這次可以，為何下次不行？所以，不使霹靂手段，不顯菩薩心腸，賭債是這樣，你只要恩斷義絕，就能海闊天空，一次就好，你就會知道絕情的好。

台女呻爛賭父親成了家人的夢魘。（《賭俠》劇照）

最後，就是你關心的扶養費問題了，民法上，子女對父母的扶養義務規定，大概是這樣的：

1.父母只要沒有任何資產，無論他們有沒有工作能力，你都得要盡扶養義務。

2.父母如果不僅沒有資產，更還有負債，當然不用幫他還，但是也不能在父母還沒死之前，就預先拋棄繼承。拋棄繼承要等到父母過世才能做。

3.父母如果從小沒有照顧子女，或是有重大的家庭暴力，例如性侵害、離家出走，或是沒負擔扶養費，可以到法院請求免除或降低扶養費。

4.到底是免除，還是降低，要看重大事件發生的時候，小孩的年紀幾歲。例如從出生以後，就沒付過扶養費，那就可以免除。但是如果10以後才離家出走，或是不負擔扶養費，那就是減半。如果是性侵害，當然一次就可以完全免除。

5.如果沒離婚，而且還同住，只是沒負擔家用，要免除或減輕就比較困難。因為很難判斷這對父母到底有沒有承擔過扶養責任，畢竟扶養這種事，不是只有付錢而已，照顧也算。

6.扶養金額，法院一般是根據主計總處公布的各縣市「最低生活消費支出」計算，不是平均，是最低，一般而言大概落在15,000上下。只要負擔這筆金額，往後他有再多就醫需求，也不關你的事。

7.扶養金額，不會由一個人分攤，要看有沒有配偶、子女數目而定。舉例來說，如果爸爸再婚，新配偶有扶養能力，又有1個孩子；他跟媽媽生了2個，那就是分成4份（新配偶、3個孩子）。

8.前任不用負擔扶養費，所以不想扶養對方，就趕快離婚。

9.爸媽如果有資產，卻腦袋慢慢不清楚，請去聲請監護宣告。不要等到爸媽錢被花光了，再來告照顧爸媽的兄弟姊妹，這樣不太好。

10.關於扶養，不論爸媽以前怎麼對你，都別當無止盡的孝子。量力而為、量入為出、設立界限，是我能給你的建議。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）