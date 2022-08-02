富二代變負二代！爛賭富爸爸輸億元身家 台女要孭債急問點先甩難
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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓
這位「原本是富二代，現在是負二代」的朋友你好。話說將近1億的資產，就這麼被你爸爸輸光，實在令人難過。依我看，8成這些錢還不是你爸賺的，應該是祖上留下來的。但，人生就是這樣，反正在他手上的東西，隨便他，不要動到你跟你媽就好。在告訴你想要的答案之前，我想先跟你說2件事：
第一，夫妻之間，除非有保證人的關係，否則原本負債就是各自承擔。換句話說，以前聽人家講「假離婚、真躲債」這種事，是不成立的。夫妻之間，會有剩餘財產分配的議題，但是債務是基於個人責任，俗稱個人造業個人擔。也就是說，對方有財產可以分，但是有債務不必擔。所以，配偶在外為非作歹，其實不必登報作廢、警告逃妻（夫），或是斷絕關係，那都是他的事。
所以，日後如果另一半跟你說，我外面負債很嚴重，我們離婚吧！這不是真的，他要不無知、要不無情，無知，是因為他不知道他的債務不會影響你。無情，是因為他明知這一點，卻硬要騙你離婚。配偶外面欠債，就是他自己的事，沒有什麼藉由離婚切割的問題。但是如果當了對方的債務保證人，離婚也沒用。
第二，愛到沒藥醫，但不要嘗試當救世主。他外遇、他賭博、他不顧家、他欠債、他糖尿病，你媽卻一往情深，那是你媽跟他的秘密。到底為什麼，你不必管，也管不了。有些人就是相欠債，你媽總有一天會醒，但如果她放不下，那就是不夠痛，痛了就會放下了，重點是你自己。身為兒女，你該怎麼面對他？你會不會因為他是爸爸，所以跟你媽媽一樣，認為自己應該無怨無悔幫忙他？
當然不是。現在已經是21世紀，哪來的父債子還？他的債務，配偶都不必負責了，關兒女什麼事？重點是，幫父母還債是這樣，還了一次，就會有無數次，因為你既然這次可以，為何下次不行？所以，不使霹靂手段，不顯菩薩心腸，賭債是這樣，你只要恩斷義絕，就能海闊天空，一次就好，你就會知道絕情的好。
最後，就是你關心的扶養費問題了，民法上，子女對父母的扶養義務規定，大概是這樣的：