缺德！港女KOL行山食柑　亂拋柑皮落地遭網民批冇家教　法例咁講

行山時自己的垃圾應自己帶走！有連登網民今日（20日）發文，公審1名女KOL行山期間吃柑，將柑皮亂丟在山上的行為。帖文引起一眾網民激辯，不少人堅持山野無痕，「每日咁多人行山，如果容許掉橙皮，唔使一個禮拜就變橙皮山」、「垃圾自己帶走，呢個道理連3歲細路都識」、「咁個個去完野餐都將啲食剩嘢廚餘雞骨倒晒落地下都得啦」。不過意外地也有人認為做法沒問題，「橙皮回歸大自然，自然分解」。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人在郊野公園及特別地區亂拋垃圾，即屬違法，違例者可被罰款1500元。



該名網民於連登討論區以「無品港女行山食完橙就咁掉橙皮落地下」為題發文並貼出Instagram截圖，雖然樓主指該名女KOL吃橙，不過根據照片中的大小，相信是正蹲着吃柑。原本照片能展現到健康美及貼近大自然的感覺，惟留意照片左方中間位置，石頭邊有堆疑似柑皮，不禁讓人懷疑是該名女KOL隨意丟棄在山上。樓主於帖文指出「俾人發現咗仲要即刻del相同熄留言，真係好X」，記者今早查看該Instagram時，已未能找到相關照片。

帖文引起網民熱議，有人認為丟柑皮在山上並無不妥，「而家掉橙皮去野外係施緊肥，你識乜X呀」、「其實塵歸塵土歸土先係正確做法，你將啲有機物運去堆填區先係反智做法」、「橙皮掉喺山有益過掉落堆填區，膠不可分解就唔得」、「金山成地都係果皮，馬騮食完都隨地拋㗎啦，成件事好natural（自然）」、「好心唔好咁無聊，分解到又唔會影響其他人嘅嘢（無強烈氣味），無問題啦」。

有人則指出討論重點應在亂拋垃圾，而非柑皮橙皮可否於山上自然分解，「其實你哋根本就唔係同一個層面上拗，條女個原意唔係為咗令座山有養份先掉橙皮，實情係佢貪方便唔想帶走所以先掉，所以X條女做錯係絕對啱」、「上面咁多人嘈分唔分解到做乜啫，總之家下條女就係亂拋垃圾囉，而亂拋垃圾就係冇品、冇家教囉」。

有網民批評女KOL行為影響他人，「雖然橙皮可以自然分解，但始終自己垃圾自己帶走，個個咁樣掉法，咁咪成地橙皮，你去行山都唔會想見到成地橙皮」、「橙皮係可以自然分解呀，但屎都可以自然分解，仲可以做埋肥料添，咁係咪就大條道理周山屙屎？有啲嘢係對自然冇影響呀，但影響到其他人呢」、「咁多人覺得無問題，去所有大自然地方你帶咩上山就要拎返晒落山，Leave no trace（山野無痕）」。

根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），任何人在郊野公園及特別地區亂拋垃圾，即屬違法，違例者可被罰款1500元。