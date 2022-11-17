老公忽然浪漫帶自己上山睇夜景　仲以為想曳曳　第二日先驚覺中計

另一半忽然浪漫，悉心安排驚喜滿滿的夢幻約會，本是值得高興的事。誰知翌日發現，背後竟然暗藏一個精心設計的陰謀？



一名人妻網友便在網上分享本月10日的一段經歷，表示在享受了老公「心血來潮」安排的浪漫一夜後，才驚覺一切竟是一個機關算盡的陷阱，貼文引來不少網友熱烈討論。

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「話說11月10日晚上，老公心血來潮把我帶來這裡看夜景。氣氛不錯，燈光美，音樂悠揚。我當時拍照想po文，發現網路在山上訊號沒有，於是詢問咖啡廳是否有Wi-Fi，答案是『沒有』。我小聲抱怨了一下，這咖啡廳怎麼這麼不貼心呢？老公笑笑要我好好享受美景，別上網路了。」

「嗯？看到他突然如此浪漫，我心想該不是他今晚想要做什麼壞壞的事？然後他似乎很喜歡這裡，一直待這不想走。再不走老娘要累了，沒體力壞壞了，你也沒體力了吧？看他最後打著呵欠，才勉為其難戀戀不捨地離開。看來不是想要壞壞啊？」

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「等回到家，他立刻要我一起睡了，蓋棉被純睡覺。當時心情好，不疑有他，就這樣睡去。第二天起床，我才發現……我錯過（雙11）搶購時機了！」

網民紛紛笑爆留言：「老公高招啊啊啊！1110晚上我滑手機滑到荷包都乾了，好可怕！」「這篇文救了諸多男士們！」「這套路好深……學起來了。」「你都不知道，這個沒訊號的地方超難找，老公還花一千元把老闆的Wi-Fi包下來。」「氣死，改天也計畫性的讓他錯過他愛的電視或是有興趣的活動。」

也有網友表示：「結帳有管什麼日子嗎？挑雙11是給老公個面子。」「其實雙11沒有比較便宜，周三也常常有免運，你還是有機會再衝的。」「沒關係！還有黑五和雙12，記得提前下單。」

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