悲傷公寓雙屍案！父離世　2歲兒伴屍活活餓死　調查揭更心酸內情

美國發生父子同死的悲傷事件，紐約州59歲單親父親老康德（David Conde Sr.）及2歲兒子小康德（David Conde Jr.）被發現雙雙陳屍公寓，身上皆無外傷相當離奇，引起公眾關注。當局經過9個月調查揭發心酸內情，相信父親老康德心臟病發死亡後，小康德在家中伴屍多日無力自理，最終營養不良活活餓死，判定事件屬於意外。



紐約州59歲單親父親老康德（David Conde Sr.）及2歲兒子小康德（David Conde Jr.）被發現雙雙陳屍公寓。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發今年2月15日，康德父子的親友因一周也沒有收到兩人音訊，思疑下決定報案。當局遂前往康德父子家進行福利檢查（welfare check），詎料發現2人已雙雙陳屍公寓臥室，遺體上沒有外傷，屋內也沒有闖入或兇殺等迹象，案情撲朔迷離。

經過9個月調查，安大略省警長辦公室於上周二（11月15日）宣布結案，裁定2人死於意外。當局指出，父親老康德因心臟病突然猝逝，小康德在家中伴屍多日，由於2歲的他無力自理，最終營養不良活活餓死。

經過9個月調查，安大略省警長辦公室於上周二（11月15日）宣布結案，裁定2人死於意外。（網上圖片）

警長指出，這宗案件的悲慘結局對調查人員並不意外，「當我們排除了一氧化碳中毒（死因）的可能性，就很遺憾地知道（自然死亡）是可能的原因」，形容「這是一個非常、非常可悲的案例」。

據報，老康德在兒子出生不久後就獲得撫養權，而前妻似乎一直沒有理會康德父子生活。另外，小康德本身的成長也不如意，他曾因某健康問題須進行多次手術及數個月康復治療，案發前才剛學會走路，沒想到卻因今次事件結束了短暫的一生。