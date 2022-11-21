天價瀨尿蝦？4隻7吋售1192元惹網民嘩然　店家反駁：逾10吋長

到食店吃海鮮前最重要是先問價！有網民於網上發文表示，早前朋友到旺角海鮮菜館用膳，8人享用12道菜，「埋單」6288元，其中1道菜4隻椒鹽瀨尿蝦售價高達1,192元，朋友深感昂貴，於是問他究竟4隻7吋長的瀨尿蝦是否值這個價，他因而轉發問廣大網民。有網民質疑該店「搵笨」，「食海鮮雖然係好貴，但係呢一間真係撳住搶」，不過也有人指出「其實好老實講，300幾蚊如果係斑馬瀨尿蝦就唔算貴」。

旺角海鮮菜館店員接受《香港01》訪問時說，留意到網上流傳該張單據，指出店內出售的瀨尿蝦屬於特大型，有10吋或以上，所以每隻至少售200多元，強調「唔係專登標高，好多海鮮餐館都差唔多價，我哋係明碼實價」，又指海鮮「煮完會縮幾吋」。

該店員表示，當晚涉及的8名食客是對食物有要求的一群，但得到的反饋是對菜式感很滿意，店員事前有說清楚菜式及價錢，8人亦同意價錢。她認為網民並非當事人及吃過菜式，不解為何誤會份量再將事件以訛傳訛，委屈道「覺得被抹黑咁貴」。她說，單據上列出的菜式是足8人份量，因此飛天通菜煲售價才達168元，而且辣子三黃雞甚至並非如單據所寫的1隻，實際是給了隻半雞。



有網民於網上發文表示，早前朋友到旺角海鮮菜館用膳，其中1道菜4隻椒鹽瀨尿蝦售價高達1192元，他批評是黑店。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」圖片）

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，若如網民所說，7吋長瀨尿蝦是屬體型偏小，「4隻1192貴到離譜」，指出4隻7吋長瀨尿蝦批發價僅合共約250至300元；不過，若如菜館所說是10吋以上，價錢則較合理，批發價約為280元1斤，4隻約不夠兩斤，價錢還可接受。但他指出，瀨尿蝦經烹煮後並不會縮水，質疑菜館取考，而且食客不會量度，故菜館將「7-8吋當10吋」。不過，他指若菜館標明價格，而食客覺得貴，大可不點這些菜式。

體型大的瀨尿蝦價值不菲。（資料圖片）

該名網民於fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」發文貼出單據，其朋友於11月10日晚上9時許到旺角海鮮菜館用膳，12道菜包括南非鮑、扇貝、大肉蟹和瀨尿蝦等海鮮，每道菜售價至少上百元，其中瀨尿蝦特別昂貴，4隻7吋長椒鹽瀨尿蝦高達1,192元。計算12道菜、花生小吃、茶位費及服務費，8人「埋單」6,288元。

樓主指出，朋友事後問他4隻7吋長的瀨尿蝦是否值近1,200元，他認為不值，更批評是黑店。他曾問朋友取食物照片，不過因「成班麻甩佬食，所以無人打卡」，轉述朋友形容「（食物）味道方面就一般酒樓味道」。

樓主又說，至於事前為何沒問價，朋友稱因這餐是有「搞手」籌備的團體飯，所以沒人看過餐牌，「同餐廳傾咗個budget（預算）就由佢哋安排，大部份人事前唔知會食咩同埋每碟餸幾錢」。

帖文引起熱議，有網民指出該食店菜式價錢偏貴，直言「樓主不如去街市行下先啦，50蚊10隻鮑魚，100蚊5隻扇貝，俾人搵笨啦」、「4隻龍蝦都唔使咁貴！」、「淨係睇佢飛天通菜就知佢點開價啦 ，8個人我畀夠佢兩斤好未，14蚊兩斤」、「不如話個豉油皇炒麵仲貴，食海鮮要問價先」、「見到張單，所有嘢食都偏貴，仲要唔係貴少少個隻」、「仲貴過去5星級酒店食」。

不過也有網民認為價格正常，「大瀨尿蝦係幾百蚊隻，每隻計㗎，我覺得正常」、「唔可以話黑店，人哋明碼實價，$300隻椒鹽瀨尿蝦唔少舖都呢個價」、「講真，冇圖好難講，大隻嘅、靚嘅係可以幾百蚊1隻」。

有網民認為聚餐是求開心，不應計較價錢，「明買明賣，無話值唔值，出得去食一定係貴，唔受得就唔好呻」、「其實唔值，不過燈油火臘打埋條數就另計，出街食場面氣氛就一定，一餐半餐開心就係」。