天價瀨尿蝦？4隻7吋長售1192元　網民熱議是否黑店　海鮮專家咁講

到食店吃海鮮前最重要是先問價！有網民於網上發文表示，早前朋友到旺角1間食店用膳，8人享用12道菜，「埋單」6288元，其中1道菜4隻椒鹽瀨尿蝦售價高達1192元，朋友深感昂貴，於是問他究竟4隻7吋長的瀨尿蝦是否值這個價，他因而轉發問廣大網民。有網民質疑該店「搵笨」，「食海鮮雖然係好貴，但係呢一間真係撳住搶」，不過也有人指出「其實好老實講，300幾蚊如果係斑馬瀨尿蝦就唔算貴」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，7吋長瀨尿蝦屬體型偏小，直言「4隻1192貴到離譜！」，指出4隻7吋長瀨尿蝦批發價僅合共250至300元。



有網民於網上發文表示，早前朋友到旺角1間食店用膳，其中1道菜4隻椒鹽瀨尿蝦售價高達1192元，他批評是黑店。（fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」圖片）

該名網民於fb群組「飲食黑店大全（全港食店質素關注組）」發文貼出單據，其朋友於11月10日晚上9時許到旺角1間食店用膳，12道菜包括南非鮑、扇貝、大肉蟹和瀨尿蝦等海鮮，每道菜售價至少上百元，其中瀨尿蝦特別昂貴，4隻7吋長椒鹽瀨尿蝦高達1192元。計算12道菜、花生小吃、茶位費及服務費，8人「埋單」6288元。

樓主指出，朋友事後問他4隻7吋長的瀨尿蝦是否值近1200元，他認為不值，更批評是黑店。他曾問朋友取食物照片，不過因「成班麻甩佬食，所以無人打卡」，轉述朋友形容「（食物）味道方面就一般酒樓味道」。

樓主又說，至於事前為何沒問價，朋友稱因這餐是有「搞手」籌備的團體飯，所以沒人看過餐牌，「同餐廳傾咗個budget（預算）就由佢哋安排，大部份人事前唔知會食咩同埋每碟餸幾錢」。

帖文引起熱議，有網民指出該食店菜式價錢偏貴，直言「樓主不如去街市行下先啦，50蚊10隻鮑魚，100蚊5隻扇貝，俾人搵笨啦」、「4隻龍蝦都唔使咁貴！」、「淨係睇佢飛天通菜就知佢點開價啦 ，8個人我畀夠佢兩斤好未，14蚊兩斤」、「不如話個豉油皇炒麵仲貴，食海鮮要問價先」、「見到張單，所有嘢食都偏貴，仲要唔係貴少少個隻」、「仲貴過去5星級酒店食」。

不過也有網民認為價格正常，「大瀨尿蝦係幾百蚊隻，每隻計㗎，我覺得正常」、「唔可以話黑店，人哋明碼實價，$300隻椒鹽瀨尿蝦唔少舖都呢個價」、「講真，冇圖好難講，大隻嘅、靚嘅係可以幾百蚊1隻」。

有網民認為聚餐是求開心，不應計較價錢，「明買明賣，無話值唔值，出得去食一定係貴，唔受得就唔好呻」、「其實唔值，不過燈油火臘打埋條數就另計，出街食場面氣氛就一定，一餐半餐開心就係」。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，7吋長瀨尿蝦屬體型偏小，直言「4隻1192貴到離譜！」。他指出，4隻7吋長瀨尿蝦批發價只合共250至300元，而單據中其他海鮮菜式也「貴到飛起」。不過他亦強調，若食店標明價格，食客大可不點這些菜式。