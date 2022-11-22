困獸鬥！白色私家車四面被擋　網民問點駛出車位：盧吉道難定呢度

有沒有高手解救到白色私家車車主？有港男日前於網上發文貼出照片稱，於屯門良景邨停車場發現有輛私家車被困在停車格中，因左邊及後方是牆壁，而右方停泊了輛七人車，前方則被鐵欄擋着，看似是「困獸鬥」。帖文引起熱議，有網民笑言「盧吉道難定呢度」，也有網民猜測「實際又未必出唔到，可能影相角度關係」、「黑車係自己友就無問題」。其後，樓主於1天後更新最新消息指出，白色私家車和黑色七人車已駛離停車場。



有港男日前於網上發文貼出照片稱，於屯門良景停車場發現有輛私家車被困在停車格中。（fb群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」圖片）

該名港男於fb群組「泊車優惠及收費情報區（香港）」發文貼出1張照片，可見到停泊的白色私家車四方八面也有障礙物，其右方的1輛黑色七人車較大部，車頭凸了出停車格，讓人擔心若七人車一直停泊不駛走，白色私家車車主會否不夠位駛離，最終被困停車格內。

樓主指出，停車場有列明最左邊車位只適合小型車輛停泊，「不過車主覺得佢係細車都無辦法」，又說「我覺得架七人車分明玩佢，專登泊到好貼左邊線，我見右邊咁多位，即入」、「究竟係架白色車X咗先，定係架七人車衰格？真係唔知，七人車會話，人哋寫咗細車先泊得，你咁都泊入嚟，又唔係無位，抵你呀。架白色車又會話，你唔泊嗰個位我咪走得囉，真心好笑」。

他表示，過去多個月以來，都沒有車主「夠膽泊白色車個位，雖然佢係最近商場」、「希望佢係月租車，如果係時租，出閘嗰時分分鐘過千」，並問道「大家想同左邊架車講咩？」。

網民留言表示，「應該向停車場投訴囉，唔係我唔走，係你唔俾我走」、「究竟相關管理部門有冇人會定時審視呢個白癡設計，係個車位喺度先定鐵欄先」、「咩onX設計嚟」、「其實用下個腦，見到呢個位都唔會泊入去」、「呢啲XK，遲早四條胎俾人放晒氣」

有網民猜測，「2部車可能同一個車主」、「應該封咗個位佢啦，良景個停車場又覺得會蝕咗個位咁，可能係白色車好心啦，留返出面個位畀人，如果真係咁諗，我諗佢下次都唔會咁好心」、「公屋經常有外來車停泊月租位，車主都會專登塞住佢，買個教訓都好」。

對於有網民批評七人車車主泊車技巧差劣，致車頭凸出停車格，樓主解釋良景停車場所有車位的空間都是如此細小，「嗰個場，係所有位，七人車都一定出界，佢車尾已經好貼牆」。其後，樓主於1天後更新最新消息指出，白色私家車和黑色七人車已駛離停車場。