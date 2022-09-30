住宅私人車位畀人泊咗　狠招反擊獲網民讚爆　點知對方竟然係……

一張照片獲得近5000人按讚！台灣網友伍守中在爆廢公社發文：「旁邊就有繳費的停車場不停，要停我租的位置，也不留個電話，那就請你等我起床吧！」



他拍下自己的車位被一輛目小的車子佔用，害自己花錢租了車位卻又不能停放，一氣之下，直接就把車停在他的後方。

原PO的車位被一輛目小的車子佔用，害自己花錢租了車位卻又不能停放，一氣之下，直接就把車停在他的後方，照片獲得近5000人按讚。（爆料公社授權使用）

原po不滿地表示，是旁邊明明就有停車場，卻跑來停私人車位，也不留電話，就出此反制手段，看他要怎麼離開。

「騎電單車上班！先停個3天再讓他出來！」對於這種佔用人家車位的自私精，網友們對原po的作法也按讚叫好！「太過分了吧。道德在哪裡？素質在哪裡？大哥這禮拜有想要去哪裡出差？」

「最近很多國家都解禁了，車停好就好，板主可以到處散散心，有益身心。」「我只是把車頭放進去一下下而已。」「拜託你，就算你比他早起床也不要移車！」「花點錢上班搭的士好嗎？這種人就當個好人讓他多停個兩三天再走。」

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劇情神展開 對方竟是軍人 還已回去當兵

而不少網友也關心後續，到底對方有沒有來拜託原PO「放車」？

最後原po在留言補上後續發展：「結果對方是一位職業軍人，說找不到車位，停車場也沒位置，就先停我這裡。我有在車上留我跟我家人的電話，對方打給我媽就一直道歉說要付停車費，說他已經回軍中，他會叫他學長來處理，之後我媽叫他趕快來牽車就放人了。唉，太累睡太熟。沒想到我們這麼有水準的軍人。」

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