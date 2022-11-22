鵝都有靈性！陸男養6年狠心煮來吃「要殺了」磨刀霍霍牠竟秒噴淚

就算是經濟動物遲早成為盤中飧，也還是要善待生命。一名男子準備將養了6年的鵝宰來吃掉，鵝一聽見主人說要殺牠，腿軟蹲在地上瘋狂掉眼淚，地上都是鵝流出來的淚水，男子跟妻子看到這幕嚇壞了，最後還是決定不殺這隻鵝，把牠養到終老。



綜合陸媒報導，大陸重慶一名男子養了一隻鵝養了6年，最後決定將牠殺來吃掉，只見灶台上的盆子跟鋒利的菜刀都擺好了，男子準備將鵝抓來殺。男子表示，這隻鵝牠養了6年都沒有下過任何一顆蛋，食量又相當驚人，每天都要吃掉不少青菜跟糧食，還拉了一整個院子的大便，所以就想著乾脆殺來吃掉算了。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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結果沒想到當男子跟鵝說要把他殺了之後，突然跪坐在地上大哭，眼淚從鵝黑色的眼珠中不斷流出，滿溢的淚水弄濕了泥土地。男子見狀嚇壞了，從沒想到鵝會哭成這樣，當下相當心疼，連忙喊來自己老婆說「你快看，鵝哭了」，本來一開始男子的妻子也不相信，趕過來看才發現鵝真的在哭。

男子說，看到鵝哭成這樣他很感慨也很不捨，連忙伸手安撫這隻鵝，並告訴牠說「好了好了，你別哭了，我不殺了我不殺了」，大鵝相當有靈性，聽到飼主這樣說便立刻停止哭泣，發出「嘎嘎」兩聲叫聲，就像是在感謝主人的不殺之恩。

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其實這段影片發生在今年2月，最近又在抖音平台上瘋傳，網友留言表示「動物只是不會說話而已，牠們什麼都懂」、「我看了很多遍真的鼻酸」、「『萬物皆有靈』這句話真的不是說笑的」。

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