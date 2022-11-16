動物冷知識！揭開企鵝不怕凍的秘密　光滑皮膚竟內藏羽毛厚達5cm

居住在南極的企鵝，身體表面看似沒有像北極熊一樣的厚皮毛，卻能在寒冷的極地氣候生存，有人用一張企鵝表皮斷面的照片，揭露企鵝不怕冷的原因。



有網友在Reddit發了一張企鵝皮膚斷面的照片，最上面是一層黑色的短毛，是大家平常看見企鵝的表皮，下面則是厚厚的一層白色羽絨，長度約5cm，就像一般鳥類的羽毛，看起來非常保暖。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友表示：「原來企鵝的保暖祕密武器深藏不露」、「畢竟還是鳥類呀」、「今天才知道企鵝有毛…還以為是像海獅一樣的光滑皮膚」、「讓牠們保暖的不只羽毛，還有厚厚的脂肪」、「希望這個毛皮的原主人沒有受到太多痛苦」。

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企鵝身體表面看起來像光滑的皮膚，但實際上發育完全的企鵝是長滿羽毛的，不同於其他鳥類羽毛長在長條形羽胚上，企鵝的羽毛是均勻長在身體上，因此看起來像皮毛。

企鵝大部分時間都待在寒冷的水下，在這層羽毛下有一層比較柔軟的絨毛，可以在面板周圍保留一層空氣，減少身體的熱量散失。羽毛下面是厚厚的脂肪層，這是最好的隔熱裝備。

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