螢光小綠蟲網民一篤放煙花　觸角狂噴「神秘白色液體」有冇毒？

大自然的奧妙無所不在。最近有一段短片在網路上瘋傳，一名網友日前在路上看到一隻「長著觸角的綠色蛞蝓」，身體就像綠色啫喱一般，網友好奇湊上前去觀看，這隻綠色不明生物竟然從頭上噴出兩束煙火，讓他相當好奇這是什麼物種。



網友「yuima____ru0」11日在Tiktok上貼出一段短片，某天他在路上看到一隻神奇的生物，這隻生物有著螢光綠的身體，頭上還長有兩顆觸角，乍看之下很像是綠色的蛞蝓在地上緩慢爬行，外型相當可愛。拍攝者對這樣的生物感到相當好奇，便蹲下身稍微輕戳這隻生物幾下，沒想到綠色的蛞蝓突然「觸角開花」噴出兩坨像是蒲公英又像是煙火一般的毛，讓他相當驚訝。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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由於相當好奇這種生物的品種到底是什麼，原PO立刻把影片上傳到Tiktok，希望廣大網友能幫他解惑這是什麼生物。影片貼出後吸引百萬人熱議，有專業網友指出這是銀灰蝶（Curetis acuta）的幼蟲，頭上噴出煙火狀的毛其實是絨球，在受到刺激的時候就會彈出來狂甩，藉以威嚇敵人。

網友看到銀灰蝶幼蟲突然噴出絨球都覺得相當可愛，留言表示「我一開始以為牠觸電欸」、「收到WiFi了的表現」、「我以為牠最後會像直升機一樣起飛」、「身體軟Q軟Q好像果凍」。銀灰蝶在台灣也有分布，被稱為「台灣銀灰蝶」，也可以稱為臺灣銀斑小灰蝶、臺灣銀背小灰蝶、臺灣銀小灰蝶等，台灣銀灰蝶是特有，主要分布於臺灣本島中、南部低、中海拔地區，棲息在常綠闊葉林中。

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