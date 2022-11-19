一秒決勝負！暴力公鹿突襲同類 對手難抵超強撞擊「斷頭」秒解體
撰文：聯合新聞網
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整人節目？一隻公鹿對野外另一隻公鹿發動攻擊，沒想到對方是紙做的，一撞導致身首分離，把公鹿嚇到屁滾尿流而逃。
網友在「Imgur」上傳一段影片，在一片荒野上，一隻公鹿看到另一隻公鹿一動也不動站在原地，牠怯生生緩慢靠近，接著在短短幾公尺外冷不防朝著對方發動攻擊，用角猛地一頭衝撞過去。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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殊不知那不是活鹿，只是一個紙做的模型，被猛力衝撞後立馬解體，鹿頭被硬生生撞斷落下。公鹿把模型毀了之後似乎也嚇了一跳，一個踉蹌差點跌倒，穩住重心後驚慌地迅速逃竄到叢林中消失無蹤。
網友笑翻：「這會罹患PTSD（創傷後壓力症候群）嗎？」、「突然斷頭太超展開了」、「鹿：天阿我殺人了！」、「太不堪一擊了吧」、「這隻鹿要行兇還這麼膽小」。
有網友在下方加碼另一段影片，一隻公鹿「硬上」一個鹿的模型試圖交配，在磨蹭了好一會兒，模型的鹿頭掉下來，公鹿呆了一下子，趕緊離開模型本體，之後直盯著落下的鹿頭一臉嚇呆。（點圖放大逐格睇👇👇👇）
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