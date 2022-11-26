母親離世5小時！女即領光全部存款　被3姊妹告獨吞遺產　下場是…

母親離世5小時即去領光遺產？台灣發生爭產事件，4名姊妹的母親在前年離世後，其中1名女兒林女在數小時內即拿亡母的存摺印章，領光母親26萬元台幣（約6.6萬港元）積蓄，事後被其他姊妹發現，認為她想獨吞遺產，憤而提告。林女解釋母親住院時一直由她照顧，該筆遺產是母親承諾給的「補償」，她原意也只是用作支付亡母喪葬費用。不過，法官傳召2名證人，說法和林女完全不同，故認為她在領存款時已經知道以亡母名義拿錢可能違法，最終判偽造文書罪成，判監3個月，可易科罰金。



林女在母親離世後5小時內，就拿亡母存摺及印章等到農會領取戶口內所有積蓄26萬台幣。（示意圖／Getty Images）

事發於台灣南投，案情指，林女的母親2020年4月6日上午8時27分離世，林女當日下午1時20分，即母親死去5小時內，即拿亡母存摺及印章等，到竹山鎮農會領取戶口內全數26萬元台幣存款。其他姊妹事後才發現，即時報警憤而提告。

林女供稱，母親住院期間一直由她照顧，又指其他姊妹們都拖欠母親錢，這筆錢是母親生前口頭承諾給的補貼，「說要補償我」，她原想用來舉辦喪禮。但其他3姊妹不信其說法，直指她只是想獨吞母親財產。

法官傳召證人卻有另一番說法，負責照顧林母的居家服務員鄭女稱，林母住院前一直由她照顧，住院後由另一名同事照顧，鮮有見過林女出現。另外，林母生前沒提過4名女兒的事，沒說過自己偏愛哪名女兒，更沒提過要將錢留給誰。

林女去領取亡母存款時，沒有告知出納員母親已過身的事。（示意圖／Getty Images）

林女稱在農會領錢時，有告訴出納員母親剛離世，對方說「領一點點錢沒關係」，她當時不知領取亡母存款須全體繼承人同意，才會一口氣領取所有存款。

另一證人，農會人員作供指，林女前去領取存款時沒提及母親去世，沒說要領取喪葬費之類，不知道她拿錢目的，他也沒說過「領一點點錢沒關係」這句話，強調如果他們知情，一定會按繼承程序處理。

林女稱自己不知道未獲全繼承人同意，不得擅取遺產，法官認為這問題上網已經查到。（示意圖／Getty Images）

法官認為，林女領取母親存款時未提及過世之事，也未主動詢問可否領取亡母存款。林女解釋，自己不知道法律規定領取存款要經其他繼續人同意，不過法官指她有問過出納人員領錢程序問題，認為她當時已知道過世領錢可能違法，卻未問清楚下仍以亡母名義領錢，而且現時上網很容易查到有關資訊，最終未信納其說辭，考慮到她有將存款存回農會，態度尚可，故依偽造文書罪判監3個月，可易科罰金及上訴。

台灣法律規定，被繼承人離世後，名下所有財產都被視為全體繼承人共同持有，在劃分前屬全體繼承人共同持有，未得到全體繼承人同意，不得擅自領取；如要到櫃檯領錢就必須要邀交完遺產稅、持死亡證明、戶籍謄本等文件，並跟隨1銀行存款的繼承程序。

（綜合）