南昌272呎單位放租$1.6萬！雙人床近爐頭　網民嘲離奇設計似劏房

本港土地問題嚴峻，即使小小地方都可能租金價格不低。有業主在社交平台放租一間位於南昌的開放式單位，實用面積272呎，月租16,000元，包基本家俬。惟有網民認為設計奇怪，床邊竟然就是煮食爐頭，「劏劏下魚條魚撻上床」，又批評「得個廁所實用」。



有業主在社交平台放租一間位於南昌的開放式單位，月租16,000元，有網民認為設計奇怪，床邊竟然就是煮食爐頭。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

該業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租南昌站上蓋物業匯璽一個中高層開放式單位，實用面積272呎並設有露台，月租16,000元包管理費及地租差响，呎租逾58元。單位有雙人床、桌椅、基本家庭電器、入牆櫃等。

從照片可見，單位一目瞭然，雙人床放在最近窗戶位置，旁邊則有一系列廚櫃、電子煮食爐、鋅盤、焗爐等，而床尾位置的左邊放有一張泊牆2人桌子。

帖文引起網上熱議，有網民嘲諷稱「有270呎都整到床近廚房，講出嚟都冇人信」、「床褥有煮餸味」，質疑單位間隔與套房無異，「我唔睇字以為大套房」、「搞到成間屋好似劏房咁」、「住月租酒店好啲」、「一邊廚房，一邊食飯枱，中間行路，成個廳都擺唔到乜嘢」；亦有人認為租金過高，「全新嘅時候都係講緊14000，你16000 係那來的自信」、「衣櫃、電腦台都冇地方擺，16k租，真係癲」，有網民則感嘆「愈睇啲盤愈覺得香港人好慘」。