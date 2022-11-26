播毒？小巴扶手驚見打結口罩　網民群攻鬧離譜：除咗罩至落車？

香港疫情近日有升溫跡象，防疫意識不能鬆懈，惟近日有女生發文，指在大圍乘坐專線小巴時看見前方某座的扶手上，竟掛上疑似用過的口罩，她看不過眼發文公審，其後補充指坐在「口罩扶手」前的女士當時有配戴口罩，故猜測應是先前的乘客留下，網民紛紛狠批涉事留下口罩者無公德心，又質疑該人「除咗罩至落車？」。



樓主指「口罩扶手」前的女士當時有配戴口罩，故猜測應是先前的乘客留下。（fb沙田之友圖片）

該名女生在Facebook沙田之友討論區附上圖片發帖，指本月22日晚上約11時30分在大圍乘坐63K專線小巴，在車上看見前方座位後的扶手，居然留有疑似使用過的口罩，因感到太氣憤而發帖。從樓主上載的照片，看到有口罩掛在扶手上，而且打了結，相信是有人刻意留下。

有網民詢問是否扶手前的女乘客除下口罩，樓主為免誤會而補充，稱該座位的女士當時有配戴口罩，因此猜測該口罩應是先前乘客留下。

網民紛紛直斥有關行為無公德心，「搞錯咁唔衛生㗎！」、「掛扶手真係離譜咗」、「仲咁細心打埋結，唔想人清走」、「完全沒有公德心」、「口罩裏面好多口水，其實擺喺個手柄嗰度真係唔衛生」。

有人則認為不算大事，毋須大驚小怪，「香港周街都有垃圾」、「仲日日緊張戴口罩，真係奴性太入骨，成世人戴罩」、「無聊」；亦有人質疑樓主既然覺得不衛生，為何還有時間拍照而不當刻請司機處理，「咁多時間影相出PO，覺得咁危險有冇出手或者叫司機整走佢？」。

根據香港現時規例，任何人士在登上公共交通工具時均須一直佩戴口罩，違條者可處以第三級罰款港幣1萬元。（資料圖片）

根據香港現時《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下強制佩戴口罩的要求，任何人士在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或進入或身處指明公眾地方時，均須一直佩戴口罩。任何人違反有關條文即屬犯罪，最高可處以第三級罰款港幣1萬元。