超臭！巴士上層驚見超大坨糞便　網民最關注呢樣　新巴咁回應

巴士上人有三急，可以怎樣做？近日一條影片在網絡上熱傳，只見巴士上層車廂的地下發現有一大陀糞便，懷疑有人隨地失禁大便，拍片者表示一上車已覺得超臭，但片中所見仍有不少乘客不感異樣地坐在上層乘車。

新巴回覆《香港01》表示，涉事巴士為13號線由金鐘開往旭龢道，事發於本月11日早上9時許，司機駛至旭龢道站落客時，有乘客通知車長上層右邊座椅的地上發現排泄物，已即時安排巴士返回車廠徹底清潔和消毒。



一條影片在網絡上熱傳，只見巴士上層車廂的地下發現有一大糞便，懷疑有人隨地失禁大便。（影片截圖）

有網民前日（16日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載影片，只見巴士上層的後排空置座位的地上，有一大堆啡黑色稀糊狀疑似大便的物體，而前一排仍有乘客坐。拍片者忍不住爆粗稱，「X你老X，一上車已經覺得超臭」。

影片引起網上熱議，網民都直呼誇張，「咁大堆，真係急到瀨」、「牛屎咁大pat」、「啲屎好黑好熱氣」。不過更令網民詫異的是，全車人竟然沒有異樣，繼續坐車，「最勁冇人覺得有問題照坐」、「成車人都要走啦，上層仲有人坐嘅？」。

新巴回覆《香港01》表示，涉事巴士為13號線由金鐘開往旭龢道，事發於本月11日早上9時許，一輛新巴行駛至旭龢道站落客時，有乘客通知車長上層右邊座椅的地上發現排泄物，車長查看後通知公司，並即時安排巴士返回車廠徹底清潔和消毒，確保車廂環境衞生。新巴呼籲乘客應顧己及人，時刻注意個人及車廂衞生，共同締造舒適的乘車環境，如果乘客違反車廂守則，車長可報警處理。