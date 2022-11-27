巴士客用膠樽自製環保遮袋　網民讚：有智慧　原來仲有更好方法！

本港近日天氣不穩，不時下起驟雨。每逢下雨不少人都會貪方便於商場取用免費雨傘袋，並用完即棄，不過其實只要動動腦筋，任何人都可以成為環保達人。有港男日前乘坐巴士時，見到有乘客循環再用膠樽，自製雨傘袋，立即拍下放上網與一眾網民分享環保妙計，不少人大讚「好計」、「值得學習」、「夠環保又不影響其他人」。



有港男日前乘坐巴士時，見到有乘客循環再用膠樽，自製雨傘袋。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名港男於fb群組「將軍澳主場」發文貼出照片，有乘客將1個割掉樽頭及放了雨傘的膠樽掛在椅背，樽內有零星水點，相信當時曾下過雨，此環保做法既不會讓雨傘隨地滴水，又不怕浪費商場膠雨傘袋。樓主指出，他是乘坐往將軍澳方向的新巴798線時目睹，盛讚「我區居民很高質」。

網民紛紛留言讚賞，「有智慧」、「望落幾好用」、「收集咗嘅水仲可以淋花」，有人則問道「真係好好辦法，咁長遮又有冇好分享呢？」。

有網民分享他也利用膠樽作雨傘袋，不過他是保留樽蓋位及向下。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

有網民分享他也利用膠樽作雨傘袋，不過他是保留樽蓋位及向下，「我已用此方法十年以上，爛咗幾個！」，有網民指「咁先係正解，啲水可以扭開下面個蓋放咗佢」，他再回覆「通常回家立即將雨水倒入植物中，超環保！」。

有網民分享其他環保遮袋，「我用保鮮zip袋，一個用到好耐好耐好耐好耐。濕咗嘅遮放入zip袋，再放入自己個袋入面，又慳位又輕，又唔使搵地方掛起，仲方便添啦。不過圖中呢個手作又幾有創意！」、「12元店有賣吸水傘袋，好好用」。