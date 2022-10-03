外賣都可走塑！外賣平台推重用餐具計劃　源頭減少即棄餐具助環保

疫情下不少市民也依賴外賣解決一日3餐，即棄餐盒的使用率明顯上升，令人關注背後帶來損害環境等問題。外賣平台foodpanda宣布，在環境及自然保育基金的支持下，將與世界自然基金會香港分會（WWF）合作，推出全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」。用戶在指定餐廳選擇提供可重用餐盒的菜式後，可到港島區9個回收點歸還餐盒，醫肚之餘亦可減少使用即棄膠餐具，實踐源頭減廢。



外賣平台foodpanda宣布，在環境及自然保育基金的支持下，將與世界自然基金會香港分會（WWF）合作，推出全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」。（foodpanda提供）

foodpanda表示，在可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」的首階段，將提供8000個可重用餐盒供近40間合作餐廳選用，合作餐廳可因應菜式需要，選擇2個不同形狀及容量（1,380毫升及650毫升）的可重用餐盒。

用戶在外賣速遞或自取時，均可選擇有提供可重用餐盒的菜式，確認訂單後需繳付港幣$10作按金，使用餐盒後則可在位於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣共9個回收點歸還，並即時透過八達通取回按金，每歸還1個餐盒，其外賣帳戶亦會自動獲發港幣$10優惠券供下次使用。

用戶在外賣速遞或自取時，均可選擇有提供可重用餐盒的菜式，確認訂單後需繳付港幣$10作按金，使用餐盒後則可在共9個回收點歸還，並即時透過八達通取回按金。（foodpanda提供）

至於消毒方面，foodpanda已與gategroup Solutions Hong Kong Limited合作，負責清潔回收餐盒後送回合作餐廳，過程採用了危害分析關鍵控制點（HACCP）程序管理，符合國際衛生及安全標準。相關計劃已正式試行，為期11個月，WWF及foodpanda將會審視成效，再研究進一步推廣至更多地區。

WWF與foodpanda 「環保基金：走塑從『揀』開始」計劃回收點：

中環

● 康樂廣場8號交易廣塲第一座3樓 （時間待定）

● 德輔道中4-4A號渣打銀行大廈1樓

● 德輔道中19號環球大廈地下

● 皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓

金鐘

● 金鐘道88號太古廣場一期4樓電梯大堂

● 夏愨道18號海富中心1樓

灣仔

● 皇后大道東200號利東街地庫1樓

銅鑼灣

● 記利佐治街 Fashion Walk 1樓

