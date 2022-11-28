12星座｜善惡到頭終有報！天秤將受魔鬼的考驗　處女財運亨通

【唐綺陽星座運勢週報11/28-12/04】海王星順行雙魚，新聞對於宗教領域話題關注度高，好壞業力皆有回報，感受無形的命運巧合。諸星在人馬，有海外計畫或與外國親友聯繫，進行生涯長遠規劃，大師及哲學家紛紛出現，學習動力強。



星象影響：海王順行雙魚、諸星在人馬

12星座個別運勢：

金牛：職場上長官指責多，與另一半講話溫柔點

巨蟹：工作避免過度心軟，有愛慕對象但缺乏勇氣

天秤：職場需平衡兩難情況，情場避免不當誘惑

山羊：耐心面對工作卡頓處，戀情要果斷做改變

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白羊：花心思找出職場問題點，多關心另一半

雙子：與熟悉之人共事省心力，需要休息及被療癒

獅子：工作上結識新朋友，桃花來自於身邊朋友

人馬：面對變數要小心謹慎，感情可高調主動些

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處女：投資理財得當財運佳，用心打扮展現魅力

天蠍：職場順利運氣好，戀情有機會修成正果

水瓶：面對工作衝力十足，避免個性強硬與對象吵架

雙魚：被貴人提拔機率高，生活重心放在工作上

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】