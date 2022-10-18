面相｜眉毛越淡越無情？從毛髮多寡知性格　眼窩闊度暗藏發達玄機

現在有許多千奇百怪的算命方式，像是塔羅牌、易經、紫薇、姓名學等等，都是想要了解自己的命格、命盤，或是遇到問題時該怎麼選擇才是正確的，然而毛髮除了是時時刻刻陪伴我們的存在外，其實也可以從中得到許多資訊！



所以今天教大家如何從身上的毛髮看出你的隱藏性格、命格，一起看看吧～

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眉毛淡的人都很無情？

大家應該都有聽過「眉毛淡的人很無情」，其實是因為眉毛比較淡的人在遇到問題時比較冷靜，眉毛越淡的人在判斷任何事情時，就能越不帶感情的去思考，會冷靜的判斷哪個選項才是對自己最有利的選擇，所以這種人通常在金融行業會相當出色，總是能冷靜的判斷現在是否是出手的好時機，但是眉毛淡不等於沒有長眉毛喔！相反的，眉毛較濃的人在做事的時候通常會比較衝動，比較不適合投身於金融行業，但是也可以隨著年齡的增長，訓練自己在面對事情時能更加的沉著穩定！

眉毛和眼睛的距離暗藏玄機

如果眉毛距離眼睛太近的話，其實有衝動誤事的可能！如果一個人的性格太過衝動，很有可能會在投資理財方面上失利、感情不順遂、職場上容易與人產生爭執等等，相反的，如果一個人的眉毛離眼睛比較遠，在處理問題時就能比較冷靜，通常在人生道路上會有很多貴人，且對於未來也會有比較深謀遠慮！

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頭髮原來是致富密碼？

除了眉毛之外，頭髮也是我們身上非常重要的毛髮之一，很多人應該有都聽過一句話「十個禿子九個富」，因為一個人的頭髮越細就代表情緒越穩定，會比較不容易多管閒事，在處理事情上也會比較有條有理，在求學道路上也比較順遂，但是頭髮比較細的人也會比較容易有掉髮問題，所以才會在中年時期會有禿頭的狀況，另外也有國外科學研究發現長期動腦的人，他們的頭皮會比一半人還要容易出油，這也是導致禿頭的一大原因，還有許多問題會導致落髮問題，但是身體健康才是最重要的！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】