職場面相｜風水師教你看五行知性格　找對神隊友助你事業平步青雲

如何在職場上應用面相學，找到一個好的老闆，還有好的下屬？新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》（時報出版）書中提到，每一個人適合的老闆都是不一樣的，每一個人適合的手下也都不一樣，所以比較難用一個簡單的共性來做區分。



首先這裡就要提到面相學裡面，屬於比較傳統的「五行相法」。五行相法是一種比較古老的相法，也比較抽象難懂，它把人歸類為金木水火土，五種五行，再根據這五種五行，分類以及判斷這些人的性格，分析出他們彼此之間的關係。

五行相法，金木水火土五行人各有不同性格，在職場上遇對了能相生，遇錯了則相剋，大家一定要帶眼識人啊！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

五行面相法：找相生神隊友、破相剋厄運（上）

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五行面相法：找相生神隊友、破相剋厄運（下）

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金行人

臉方、規矩多

像是「金行人」如金子一樣閃閃發光，一般來說比較容易出名，但是相對來說，因為是金屬，性格就比較硬，框架比較多，然後脾氣也比較硬。金行人面相就是臉很方的人，臉越方越接近金行人，所以臉的稜角越多，就越符合金子硬邦邦的特質，也就越接近金行人的面相。

木行人

臉長、愛學習

再來是「木行人」，木行人就是屬於臉比較長的，然後身體也長，手長腳長臉長，典型的木行人面相。

木行人就是像木頭一樣，但不是說感情上像木頭，而是說像木頭一樣，緩慢的成長，並且延展性非常的高，長成大樹之後，能夠給予棲息的空間，就會幫助很多的小動物，所以木行人是比較仁慈的，再來木屬性的人也比較喜歡學習，原因是他有很好的延展性，以及慢慢的成長，所以木行人有比較多的想法和思想，會比較在乎生命的意義和自己在知識上的前進，所以好學度比較高。但是木行人一般都是屬於大器晚成的，畢竟從小樹長成大樹，需要比較多的時間。

水行人

臉圓、靈活的胖子

「水行人」在面相學邏輯裡是偏圓的，水的型態很多元，可以變成方的，也可以變圓，甚至各種形狀，水可以根據不同的容器，變成不一樣的形狀，所以水行人的特色，就是八面玲瓏，非常善於交際，然後有很多種不同的樣貌。水行人同樣也是柔情似水，所以水形人的性格一般來說也是比較浪漫的，而且在感情上面，也是比較多情，在真實生活中，比較容易理解的話，就是靈活的胖子。

很多人都會問我，「老師，我的臉到底算不算圓？」有時候大家很難去理解，因此水行人簡單來說就是靈活的胖子，他們特色就是「沒有脖子」，如果你的脖子比較長，一般來說，你就不算是典型的水行人，如果你今天沒有脖子，臉又很圓，整個人圓圓的，就是很典型的水行人。再來他們發財的速度會比一般人更快，發展迅猛，所以水行人如果發財都是在一瞬間，有如黃河氾濫，一發不可收拾。

火行人

臉尖、個性急

再來我們說「火行人」，火行人臉比較像火，所以臉比較尖，在面相學裡面額頭也是跟火有關，所以一般額頭會比較大，或是比較拱，然後下巴很尖，有點像冰淇淋甜筒，就是火行人的臉型。火行人一般來說，是比較急躁的，性格上非常沒有耐性，然後速度很快，想事情很快，做事情很快，很容易做出很多大家意想不到的事情，所以創意十足，再來也容易做出很多瞬間爆發和爆紅的作品。

但是火行人的續航力沒有那麼的高，所以火行人最大的考驗，一般是在中晚年的時候沒有那麼好，也就是為什麼下巴比較尖，因為火行人他們就像火一樣很急躁，所以一般很年輕的時候就成功了，火是容易熄滅的東西，所以他們的事業發展都是屬於一陣一陣的，不是那麼穩定，這就是火行人的特色。

土行人

臉厚重、緩慢的胖子

最後我們來看「土行人」，土就是非常的厚重，所以當你看到，一個人的臉肉很多，但又不是圓，看起來很重，就是土行人的特色，土行人很容易包容大家，性格相對比較穩重，然後耐性也比較強。土行人比較能夠承受長時間的計劃和策略，然後也能等待，所以對於長期性的成功，他們是比較容易達成的，一般土行人早年都不容易發，晚年比較容易發，面相上他們整個下巴的肉比較多，臉型通常是偏梯形的，所以額頭不會很寬廣，他們事業到中晚年的時候，會變得非常大，尤其越晚年，事業就會越大。很多人問說，「老師，我分不出來水行人跟土行人？」其實水行人跟土行人，都是屬於胖子，他們共同特色都是沒有脖子。但是一個是靈活的胖子，一個是緩慢的胖子，所以如果遇到脖子很短的人，那你就可以推測他到底是水行人還是土行人。

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五行相生

可以達到很好的合作

那我們前面教了這個五行之後，實際上要怎麼樣來使用，才能把它用得比較好呢？最單純的用法是找手下運的部分，我們在面相上怎麼找手下，其實相生就是比較好的。舉例來說，我是一個「木行人」，遇到一個手下是「水行人」，水會生木頭，我可能很有智力，但大部分木行人不太會應酬，而「水行人」很善於應酬，而他擅長應酬的能量，就會來幫助這個「木行人」，可以去學習和執行更多的戰略，所以這個「水行人」，就可以幫「木行人」達到很好的合作。往往你會看到一些臉比較窄的老闆，他肯定是有一個夥伴是屬於臉比較胖的，那這個胖子夥伴負責幫他解決外務，而臉比較窄的老闆，就負責事業的規劃與運營，這是一個比較好組合。

五行相剋

合作上一直遇到障礙

找老闆也是一樣，如果老闆來相生你，那你就會做得比較爽，相剋你就會比較痛苦。舉例來說木頭會剋土，「土行人」已經很緩慢，他要包容很多事，那「木行人」他就是一直學習，因此問題會出在「木行人」本身長得很慢，「土行人」也很慢，那兩個都很慢，那就不太好，沒有人會去把事情做到一個階段。

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如果相剋

可以嘗試導入「第三種」五行來調整

那如果相剋有沒有救？五行本身有這個相生的效果，所以如果可以通關，就可以解決問題，舉例來說，假設金剋木，木是被壓制的，可是如果多一個水，金會去生水，水會去生木頭，所以多了一個「水行人」，整個就不一樣了。今天「金行人」的規矩，會通過「水行人」用比較柔和的方式模糊掉，再把這個交給「木行人」去發展，這樣的團隊就會合作的很順利。

在客人跟廠商上面也是一樣的，你如果發現這個客人的面相，是屬於生你的五行，那他成交概率就會比較高，他比較容易為你付出跟你買東西，所以如果我們今天做銷售的時候，發現一對夫妻，然後老婆比老公來得容易對你付出，你就要進攻這個老婆，那如果是老公比較容易付錢，那你就要進攻這個老公，代表他會願意為你付出。

大部分的人性格都不是一種類型

你愛學習多一點，可能就屬於木頭多一點的，你是屬於比較規律的，可能就是金屬多一點。因此絕大部分的人，都是什麼木帶土、木帶火、金帶木，類似這樣，你會發現自己，很難只有單一種性格，就是純粹只有一種行啦！所以一定是先從自我了解，從裡面去分析，「木頭就是學習」，「火就是很快很急」，「水就是很能應酬」，「金就是很多規則」，「土就是緩慢且很包容」，那你可以從中去找出你自己的比例。

相生的時候，性格就很順，但如果相剋的話，通常性格上都比較容易矛盾，人生就會比較辛苦，那你說要怎麼改善，假設你發現自己是很能應酬又很急的人，屬於水剋火的人，那你就需要一點木頭，水生木，木生火，需要透過木頭的特質，就是不斷的學習和仁慈，你就會變好。以上就是五行相法的應用，希望大家都能夠找到讓自己順利的生活方式喔！

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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